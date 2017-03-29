好感風格體驗_大器JinGoo無線音響燈

【旅遊經 洪書瑱報導】



文創作品融入客房

入住文創展覽空間



「誠品」這一塊品牌，是台灣之光的一塊「招牌」！而松山文創園區位於信義區可說是鬧中有靜的綠寶石區，裡頭除了有藝文展覽外，還有誠品書局、誠品文創與行旅，許多台灣民眾不知道誠品有飯店，其實誠品行旅已開幕二年了，因為裝潢及設計受到許多人的青睞與喜愛，而飯店自開幕以來，除了提供從容體驗優雅的旅宿空間外，亦不斷提倡人文閱讀、文創展演、音樂電影、知識講堂的深度與廣度。為了迎接2週年，誠品行旅與誠品集團共同合作，推出一系列「誠雙」系列活動，與誠品生活文創平台expo共同策劃「好感生活展」，邀請民眾入住在展覽空間中，並推出2週年限定住房專案！



誠品行旅歡慶2週年，以誠雙為主題，希望帶給旅人饕客好事成雙的驚喜身處松山文創園區，承襲誠品集團「人文、藝術、創意、生活」四大核心價值的誠品行旅特別選在2週年之際，與expo誠品生活文創平台共同合作，策劃「expo X eslite hotel｜好感生活展」，以客房為場域，集結台灣微型文創與眾多設計創作者的作品，讓展覽不是只能「看」，且入住其中，用親身的距離，感受「住」意的體驗展覽。大器設計的Jingoo無線音響燈可說是詢問度超高的商品療癒的木偶燈在誠品行旅行政套房陪伴旅人好感風格體驗_木趣工作室啄墨對筆

好感生活展集結了expo平台16個品牌，規劃了「品牌生活好禮」與「好感生活體驗」展區。房內精選多項經典作品，像是復興苦茶文化的茶籽堂旅行組、把顧客當成自己女兒呵護的女兒面膜、以米糠油製作的手工糠皂…等，讓觀展旅人能夠實際使用、體驗，並能把總值超過4000元的展示作品帶回家。而值得一說裡頭還有榮獲日本Good Design Award的大器-JinGoo間關無線音響，仿照東方文化的獨特鳥籠造型與名人雅士遛鳥情境，讓藍芽音響也能充滿濃厚東方色彩，尤其它還能化身為一盞燈，造型相當討喜吸睛！



※.可帶回家的文創商品：





女兒呵護組，讓旅人在前也能呵護肌膚與臉蛋好感生活展提供多款品牌生活好禮expo X eslite hotel｜好感生活展，讓藝術完美融入旅人生活，也讓生活之中充滿著藝術氛圍，誠品文旅的好感生活展像打開了藝術與人們之間的「結界」，展覽期間自即日起至2017年12月29日，限量開放50個展覽場次（每日限量最多2間），引「住」意的觀展費用NT＄8,888（2人成行），甚至可以將文創商品如毛巾、面膜、茶包及沐浴等備品超過＄4,000元文創商品帶回家，比起一般入住費用還經濟，而誠品行旅為鼓勵設計相關人才，針對設計相關科系學生推出獨家優惠，可享專屬優惠價NT＄5,888，鼓勵學子們透過觀展激發更多創作靈感，實現在台灣設計夢想。

另外，為了呼應「誠雙」主題，特別與誠品生活、誠品講堂、誠品電影院與誠品表演廳4個誠品事業體結盟，共同推出雙誠品聯名的「好事誠雙住房提案」，除了可用優惠價NT＄7,800元入住誠品行旅雅緻客房兩天一夜外，還能獲得「誠雙好禮4選1」：誠品電影院電影票、誠品生活松菸店手作實演課程、誠品講堂單次課程券或是誠品表演廳-2017誠品室內樂節節目門票等！

除此之外，還推出「好室誠雙小旅行」住房優惠，適合親朋好友一同出遊的「結伴同遊提案」，預訂入住行政套房1晚，贈送雅緻客房1晚（限同日入住）；喜愛漫遊台北的放鬆旅人，就建議選擇「3天2夜提案」，可連續入住雅緻客房2晚，再享免費升等經典客房（視訂房情況而定），2種提案皆享週年慶限時優惠價NT＄13200。

好事誠雙住房提案與好室誠雙小旅行，自即日起至2017年4月30日開放訂房，入住日期則是至2017年6月30日。

圖片：誠品行旅提供