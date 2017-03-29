誠品迎雙周年 文創融入客房無違和引「住」意旅遊經 (2017-03-29 08:40)
好感風格體驗_大器JinGoo無線音響燈
【旅遊經 洪書瑱報導】
文創作品融入客房
入住文創展覽空間
「誠品」這一塊品牌，是台灣之光的一塊「招牌」！而松山文創園區位於信義區可說是鬧中有靜的綠寶石區，裡頭除了有藝文展覽外，還有誠品書局、誠品文創與行旅，許多台灣民眾不知道誠品有飯店，其實誠品行旅已開幕二年了，因為裝潢及設計受到許多人的青睞與喜愛，而飯店自開幕以來，除了提供從容體驗優雅的旅宿空間外，亦不斷提倡人文閱讀、文創展演、音樂電影、知識講堂的深度與廣度。為了迎接2週年，誠品行旅與誠品集團共同合作，推出一系列「誠雙」系列活動，與誠品生活文創平台expo共同策劃「好感生活展」，邀請民眾入住在展覽空間中，並推出2週年限定住房專案！
誠品行旅歡慶2週年，以誠雙為主題，希望帶給旅人饕客好事成雙的驚喜
身處松山文創園區，承襲誠品集團「人文、藝術、創意、生活」四大核心價值的誠品行旅特別選在2週年之際，與expo誠品生活文創平台共同合作，策劃「expo X eslite hotel｜好感生活展」，以客房為場域，集結台灣微型文創與眾多設計創作者的作品，讓展覽不是只能「看」，且入住其中，用親身的距離，感受「住」意的體驗展覽。
大器設計的Jingoo無線音響燈可說是詢問度超高的商品
療癒的木偶燈在誠品行旅行政套房陪伴旅人
好感風格體驗_木趣工作室啄墨對筆
好感生活展集結了expo平台16個品牌，規劃了「品牌生活好禮」與「好感生活體驗」展區。房內精選多項經典作品，像是復興苦茶文化的茶籽堂旅行組、把顧客當成自己女兒呵護的女兒面膜、以米糠油製作的手工糠皂…等，讓觀展旅人能夠實際使用、體驗，並能把總值超過4000元的展示作品帶回家。而值得一說裡頭還有榮獲日本Good Design Award的大器-JinGoo間關無線音響，仿照東方文化的獨特鳥籠造型與名人雅士遛鳥情境，讓藍芽音響也能充滿濃厚東方色彩，尤其它還能化身為一盞燈，造型相當討喜吸睛！
※.可帶回家的文創商品：
女兒呵護組，讓旅人在前也能呵護肌膚與臉蛋
好感生活展提供多款品牌生活好禮
expo X eslite hotel｜好感生活展，讓藝術完美融入旅人生活，也讓生活之中充滿著藝術氛圍，誠品文旅的好感生活展像打開了藝術與人們之間的「結界」，展覽期間自即日起至2017年12月29日，限量開放50個展覽場次（每日限量最多2間），引「住」意的觀展費用NT＄8,888（2人成行），甚至可以將文創商品如毛巾、面膜、茶包及沐浴等備品超過＄4,000元文創商品帶回家，比起一般入住費用還經濟，而誠品行旅為鼓勵設計相關人才，針對設計相關科系學生推出獨家優惠，可享專屬優惠價NT＄5,888，鼓勵學子們透過觀展激發更多創作靈感，實現在台灣設計夢想。
另外，為了呼應「誠雙」主題，特別與誠品生活、誠品講堂、誠品電影院與誠品表演廳4個誠品事業體結盟，共同推出雙誠品聯名的「好事誠雙住房提案」，除了可用優惠價NT＄7,800元入住誠品行旅雅緻客房兩天一夜外，還能獲得「誠雙好禮4選1」：誠品電影院電影票、誠品生活松菸店手作實演課程、誠品講堂單次課程券或是誠品表演廳-2017誠品室內樂節節目門票等！
除此之外，還推出「好室誠雙小旅行」住房優惠，適合親朋好友一同出遊的「結伴同遊提案」，預訂入住行政套房1晚，贈送雅緻客房1晚（限同日入住）；喜愛漫遊台北的放鬆旅人，就建議選擇「3天2夜提案」，可連續入住雅緻客房2晚，再享免費升等經典客房（視訂房情況而定），2種提案皆享週年慶限時優惠價NT＄13200。
好事誠雙住房提案與好室誠雙小旅行，自即日起至2017年4月30日開放訂房，入住日期則是至2017年6月30日。
圖片：誠品行旅提供
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》