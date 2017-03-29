【旅遊經 蔡語夏報導】



品味伊達美食文化祭典節慶四季都好玩

宮城縣仙台市為東北地方整體行政、經濟中樞都市，因市中心植綠茂盛而得名為「杜都」。目前由台北可直飛仙台，長榮航空飛航每週4班、台灣虎航飛航每週4班，每週共計多達8班航班。

仙台藩藩祖伊達政宗公於1601年起在仙台築城，奠定了現在仙台市的市街基礎，今年2017年更是伊達政宗公誕生450周年。

市內保有許多歷史古蹟，如青葉城、瑞鳳殿，日本國寶大崎八幡宮等。從市區只需30分鐘車程即可抵達秋保溫泉、作並溫泉，徜徉美麗的自然風景。此外，美食也是仙台的特色之一，除了名聞國內外的仙台牛舌，還有竹葉魚板、毛豆麻糬等各種道地美食。

一年四季仙台都有不同的大型活動及祭典，春天的青葉祭約4,000人的壯觀隊伍，重現伊達武將時代行列；夏天的七夕祭時多達3,000個大型竹飾，將中心商店街妝點得五彩繽紛；秋天的定禪寺通爵士音樂節吸引國內外超過700組表演團隊前來，是日本最大型的音樂盛事；冬天的光之匯展使用60萬顆燈泡點亮160棵路樹，使得夜晚的定禪寺通浪漫迷人；不論何時前來都能體驗杜都的獨特魅力。



必嚐道地美食小吃 竹葉魚板

受惠於世界三大漁場之一的「三陸沖」海域，宮城縣自古以來擁有豐富漁獲。將以比目魚為主的各種白魚肉磨碎，加入鹽、雞蛋、酒調味，蒸成小竹葉形的「竹葉魚板」，是仙台代表性的特產和伴手禮。剛做好的竹葉魚板口感Q彈，稍微烤過或是用熱水燙過直接吃就很美味，沾點芥末醬油、生薑醬油，則是內行人的道地吃法。



在地風味伊達甜點 毛豆麻糬

毛豆麻糬是仙台的代表性甜點之一，夏、秋時期製作，更是盂蘭盆節必吃的甜點。將毛豆熬煮、剝皮、搗泥，加入鹽、砂糖後製作成毛豆泥，富含毛豆的營養素與風味，搭配仙台米製作的麻糬，從古至今深受當地民眾喜愛，鮮豔的綠色外觀也正與「杜都」美名相呼應。

千年神社指定酒蔵 浦霞酒蔵

浦霞酒蔵創業於享保九年（1724年），為千年以上歷史的鹽竈神社的「御神酒」指定釀酒酒藏。浦霞酒蔵以製造「經典高雅的日本酒」為目標，將米的美味、香味更加凸顯。此外，附設的浦霞酒廊不僅是日本酒文化、鹽竈的各種情報中心，並展示販售自家製造的宮城縣限定陶器、玻璃酒器等。

傳統鄉土工藝體驗 芥子娃娃

芥子娃娃為東北地區傳統工藝品之一，起源於江戶末期的溫泉地，原本為小孩的玩具，現在則成為愛好者的收藏品。宮城縣內共有「鳴子、遠刈田、彌治郎、作並、肘折」等5大系統。各系統傳承不同的木偶形狀、臉部表情、花卉圖案等設計細節，展現出職人手藝及當地鄉土特色，各有獨到之美。在芥子娃娃村、工房或賣店，旅客可以參加體驗活動，親手製作畫出自己的芥子娃娃。





日本第一高的觀音像 仙台大觀音

建於1991年9月的仙台大觀音，高100公尺是日本國內最高的觀音像。可經由底座的「龍口」進入胎內參觀，內部分為12層，設有電梯，第1層有十二神將、三十三觀音，及供奉水子觀音的供養殿；3～11層則安置有108尊佛像。從心殿展望窗可以眺望仙台市區及太平洋。

● 參拜時間：



夏季5/1～10/31（10:00～16:00）

冬季11/1～4/30（10:00～15:30）



● 參拜費用：高中以上500日圓。





圖片／宮城縣觀光協會提供