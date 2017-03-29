

【旅遊經 報導】



新南向政策啟動 越南航空、遠東航空等直航航班增加 旅遊景區及5星級飯店硬體設施提升 新樂園登場再掀話題

政策加持開啟旅遊商機 越南電子簽證上路＋吳哥窟直飛包機到9月 緬甸電子簽證帶動跨境遊 村上春樹新書炒熱寮國旅遊

起源：新南向政策推行 帶動全台高度關注中南半島

蔡英文自競選以來即以新南向政策為其經貿主軸，在新政府的「新南向」政策藍圖中，從近的菲律賓、越南，一直到印度、紐澳都在目標範圍內。這塊區域中的國家數量多、文化組成也複雜，但共通點是經濟發展前景亮眼，更有讓台灣欽羨不已的巨大人口紅利，其中，越南、柬埔寨、寮國、緬甸等東協4雄更是成為注目重點。



而隨著東協國家對外張開雙手，成為外資的新天地，不只台灣在拚南向，世界也正搶進東協。其實南向政策早已行之有年，但此次政策更為全面，也加大了台灣普羅大眾對於中南半島的興趣。



單從旅遊市場來看，為了加大來台的旅客量，政府針對如泰國、汶萊率先施行免簽服務，即刻帶動市場顯著成效，單就泰國而言來台旅客數量便呈現翻倍的亮眼表現。而旅客來台的需求大增，連帶便吸引航空公司加大飛航運力，不僅入境受惠，出境旅遊市場亦沾光。

契機：航空公司加大運力 中南半島成重點目標



新南向不只影響到經貿，旅遊市場更成為牽動的第一步，外國旅客來台人數的激增，自然便帶動航空公司加大執飛運力的意願。從遠東航空推出台北─峴港、台北─柬埔寨的包機；到越南最大LCC─越捷航空開啟北、中、南皆可前往越南的運力；再到華航自3／27起台北─河內改由777營運，提供商務艙40席、豪經艙及經濟艙318席，每週二則改成330執飛，商務艙30～36席、豪經艙及經濟艙277席，加上原有如長榮、越南航空於中南半島投入的龐大運能，都為市場帶來充沛運力滿足旅遊及商務等需求。

商機：東協帶動4國經濟穩健成長 加大旅遊硬體設備落成



未來十幾年全球經濟將會出現新秩序，而東南亞將扮演中心角色，而其中，東南亞國協（ASEAN）的經濟成長率推估，2030年前將躍居全球第4大經濟體。

東協經濟共同體特色是，除了新加坡外，其他都是發展中國家，也因此各國無不積極進行基礎建設的落實，同時降稅招攬外資。



此外，東協利基還包括人口紅利，30歲以下人口就佔5成，進入30歲的生產跟消費力則增強，代表中產階級持續增加，是未來20年的生產力與勞動力成長潛力。根據許多研究資料顯示，放眼未來，東協經濟預料每年會成長7%，2020年的國內生產毛額將達4.7兆美元，並可能在2030年成為全球第4大經濟體。

利多：中南半島最佳橋梁─越南航空夏季航班登場



不論是航班時間、班次綿密度、國內航段銜接，或是機位供給的穩定性，越南航空在中南半島市場上，都擁有強大的產品優勢。越航夏季航班已登場，包括不論是最火熱的吳哥、逐漸火熱的寮國等，都擁有充沛的運力，歡迎踴躍使用。

市場變化篇



越南：瞄準3年後2千萬人次 入境試辦簽發電子簽證上路

越南政治局今年初決議將旅遊業發展成為重要產業，力爭到2020年吸引1,700

萬～2,000萬國際旅客人次，旅遊業年收入達到350億美元。這項決議還列出8項推動旅遊業發展的措施，其中最受注目莫過於改善外國旅客入境手續。

為此，越南出入境管理機構（Address Of Vietnam Immigration Department）特別推出電子簽證試辦計畫，提供想要入境越南觀光旅遊的外國人發放，每次辦理簽證費用為25美元，入境次數為1次，取得觀光簽證者可在越南28個口岸入境與出境，停留期限不超過30天。越南當局期望透過簡化入境手續，盼能吸引更多國際旅客到越南旅遊，進一步促進當地觀光旅遊業的發展。

措施於2月起上路，試辦時間為期2年，可申請最短1個月的單次入境簽證到1 年的多次簽證。包括亞洲、歐洲和美洲等40個國家的公民今後可以透過網上申請系統辦理。電子簽證申請者要有合法護照以及未列入越南「外國人出入境、過境與居住法」所規定的不准入境黑名單。外國人持用電子簽證入境越南後，若申請新的簽證，越南出入境管理機構將按照「外國人出入境、過境與居住法」處理。







柬埔寨：遠東直飛吳哥窟包機延至9月 越航航點綿密 轉機玩更多元

據英國旅遊圖書出版社《易行指南》2017年10 大最受歡迎預算旅遊目的地中，柬埔寨排名第4名，而被視為旅遊聖經的《寂寞星球》（Lonely Planet）所推出的旅遊書《終極旅遊指南》，經由旅行家、作者及專家將全球500大最佳旅遊點排名，位列第一的同樣是柬埔寨吳哥窟。

也因為如此魅力，讓柬埔寨成為繼越南外最為吸睛的旅遊首選之一。以台灣市場而言，除了可從台灣直飛到金邊再銜接前往吳哥窟，或是透過遠東包機直飛吳哥外，透過越南航空河內、胡志明延伸前往吳哥窟同樣十分便利，其中越航更因為銜接時間相當漂亮，成為同業在操作一次玩雙國中的第一首選。值得一提的是，也因為看好市場的旺盛需求，遠東吳哥直飛包機將由原先3月結束再度加開到9月份，顯見出市場的強勁。



寮國：村上春樹新書—《你說，寮國到底有什麼？》炒熱話題

「一個人到陌生的土地旅行時，光是呼吸，都會覺得自己好像稍微變大人了似的」，在村上春樹睽違10年的新書書名上，便開宗明義的詢問到《你說，寮國到底有什麼》，也因為這句話，引發村上思索旅行之於人生的意義，也因此有這本書的產生。經過文壇大師的加持，讓許多台灣民眾對於寮國產生濃厚興趣。

不同於中南半島其他國家擁有強烈的觀光特色與亮點，擁有悠久佛教歷史與無數古蹟的寮國，具有獨特的魅力，能讓到訪的旅客完全放鬆心情。而目前以中南半島龍頭─越南航空為包裝首選，在其航班銜接的優勢帶領下，行程將更為順暢，商品的變化上也將更為多元。

緬甸：電子簽證許可帶動跨境遊 精品飯店崛起舒緩房量

緬甸的面積有67萬6,578平方公里，是台灣的18.8倍大，也是篤信佛教的國家，因此有僧侶多、佛寺佛塔多的特色。而緬甸被英國殖民逾百年，直到1942年緬甸國父翁山將軍宣布獨立，才脫離英國殖民。

隨國家對世界逐步開放，緬甸已成為近年東南亞熱門旅遊點，旅遊配套亦越來越成熟。緬甸政府允許100個國家申請緬甸的電子簽證，過去限於使用在仰光國際機場和曼德勒國際機場，自9月起再開放3處與泰國交界的邊境關卡，分別在撣邦的大其力（泰國清萊省美塞）、克倫邦的米瓦迪（泰國噠省美索）和德林達依省高當（泰國南部拉廊），可望吸引更多觀光客到緬甸旅遊，也為市場提供跨國遊的多元選擇。

操作緬甸的業者也提到，緬甸的硬體設備不斷推陳出新，其中精品飯店的落成速度更是驚人，也因此讓房間數量不斷提升，大大舒緩原先旅客須與商務客競爭房間的問題，讓旅遊操作與銷售上更添增契機。







圖片：旅遊經編輯部提供