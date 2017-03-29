（中央社記者汪淑芬台北29日電）4月1至4日有4天清明連續假期，根據中央氣象局預報，假期第1天受大陸冷氣團影響，氣溫較低並有陣雨，雖然冷氣團3日才減弱，但2日至4日天氣轉晴朗，氣溫漸回升，適合掃墓和出遊。



氣象局預測，31日清明連假前一天，將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降；中部以北及東北部地區轉為有陣雨或雷雨天氣，南部及東部、東南部也有短暫陣雨，並有局部大雨。



4月1日連假第一天，受大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，北部低溫下探攝氏12度、中部及東北部13度、南部及花東16度，北部白天高溫15、16度，中部16至18度，南部及花東19、20度。



雖然4月2、3日各地清晨氣溫仍低，3日白天冷氣團才減弱，但2日起天氣轉晴，各地可見到陽光，白天氣溫都可達20度以上並逐日回升，溫暖舒適，適合掃墓和出遊。1060329