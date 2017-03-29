北京冬奧組委首次社會招聘工作自3月20日啟動以來，得到了國內外各界人士的高度關注和熱情支持。國內外媒體共刊發了700餘篇報導，來自全球112個國家和地區的 30餘萬人次登錄瀏覽了官網招聘頁面（recruit.beijing2022.cn）。目前，累計註冊報名人數超過2800人，其中本次招聘報名人數近2300人，註冊人才儲備庫的超過500人。

國際化平台吸引全球英才

報名人員中既有跨國企業、大型企事業單位的業務骨幹，也有知名高校的教授、學者，還有不少正在海外學習、工作的人員。從學歷上來看，有不少報名人員畢業於斯坦福大學、哥倫比亞大學、清華大學、北京大學等國內外著名高校，取得過英國特許註冊會計師資深會員、中國註冊會計師、全國一級註冊建築師證書、法律職業資格證書的不乏其人。有的報名人員具有較為豐富的國際體育賽事工作經歷，比如參與過多屆奧運會的服務工作和世界杯的籌辦工作。有的報名人員具有超強的語言能力，同時掌握著英、德、法、西等多種語言。

目前，資格初審工作正在緊張進行中，請報名人員耐心等待。

大眾參與的熱情令人感動

在本次招聘中，組委會深深感受到了各界參與冬奧籌辦的熱情。

有來自海外的報名網友表示自己正在預定航班，準備回國參加筆試。有的表示自己曾經是北京2008年奧運會的志願者，希望能夠再一次加入奧運籌辦工作中。有的表示自己正在讀研或者讀博，但是只要工作需要，可以暫緩學習，隨時加入籌辦工作中。還有的提出雖然不能回國或者不在北京，但是願意從現在開始就作為志願者，在世界各個地方為冬奧會的籌辦出一份力、盡一份心。有不少高中生來信表示，他們會努力學習，期待到2022年成為一名優秀的志願者，服務冬奧。

非常感謝來自各界人士的支持。北京冬奧會的籌辦工作將會按照預定計劃逐步開展，也將陸續開展新的招聘工作和志願者招募工作。期待有更多的人加入到我們的籌辦大家庭。

誠摯邀請更多精英加入

目前，北京冬奧組委新聞宣傳部官網法文編審、財務和市場開發部品牌保護、總體策劃部權益保護等崗位報名人數較少。我們誠摯邀請符合以上崗位條件的精英們積極報名，幫助我們進一步提陞官網法文編審、品牌保護和權益保護方面的工作。

此外，也歡迎各界精英註冊北京冬奧組委的「人才儲備庫」。人才儲備庫將由北京冬奧組委進行動態管理，根據所設部門和崗位進行匹配度篩選和定期跟蹤。未來將根據北京冬奧組委的籌辦工作需要，向人才儲備庫中符合擬招聘崗位要求的人員定向推送招聘信息，按照北京冬奧組委工作人員招聘管理有關辦法規定，擇優聘用。

溫馨提示：北京冬奧組委本次招聘將於3月31日24時截止

冬奧會是全球最受矚目的體育盛會之一。作為籌辦機構，北京冬奧組委將為入職人員提供國際化的學習、交流與工作平台。誠請各界精英積極報名！

北京冬奧組委大家庭期待您的加入。

報名網址：recruit.beijing2022.cn

（北京冬奧組委官網）