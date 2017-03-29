皇馬中場核心盼在皇馬退役：我還能為皇馬踢很久北京新浪網 (2017-03-29 08:02)
莫德里奇希望能在皇馬退役
據《馬卡報》的消息，皇馬中場核心盧卡-莫德里奇認為，他能跟皇馬履行完合同，甚至他還能效力皇馬更久的時間。眼下，莫德里奇跟皇馬的合同將於2020年6月底到期。
該報分析說，莫德里奇可能會跟皇馬選擇續約一年，至於到底多久，這取決於莫德里奇本人。現在，克羅埃西亞人認為他能在高水平舞台踢到2019-20賽季，甚至更久。
莫德里奇的飲食、特別的體能訓練，這些都讓他能夠延長職業壽命，而且莫德里奇心屬皇馬。這就是莫德里奇的計劃，將自己照顧好，延長自己的職業壽命。
不過，外界有一種觀點，那就是莫德里奇總是容易受傷。事實上，除了2014年11月的那場受傷，之後莫德里奇的三次受傷，全都源自於對手的犯規，而非莫德里奇本人的傷病屬性。
《馬卡報》強調，毫無疑問，如果莫德里奇繼續這樣的水平，那麼他將繼續待在皇馬。
（南南）
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