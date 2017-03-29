阿森納過去一段時間戰績糟糕，溫格的續約問題之外，桑切斯不開心的風波，也是人們關注的一大焦點。如今桑切斯的未來進一步明確化，就在今天，英國多家媒體眾口一詞：桑切斯離隊已無法避免，而切爾西已經加入桑切斯爭奪戰中。

桑切斯和阿森納的合同到明年夏天就將到期，但直到現在他也沒有和阿森納達成續約協議。就在今天，《衛報》、《每日郵報》等媒體均透露，桑切斯要求得到一份周薪高達25萬英鎊的合同，這幾乎是他現如今13萬英鎊周薪的兩倍。這樣的工資，顯然是阿森納所無法滿足的，在這樣的情況下，桑切斯今夏離開阿森納，看起來已經不可避免。

如今桑切斯也不缺少下家，《衛報》便透露，切爾西準備在今夏出手搶奪桑切斯，藍軍主教練孔蒂，已經將桑切斯視為今夏引援的頭號目標，優先等級在最前列。近期，孔蒂正在和阿布討論他的續約合同，而他也和阿布討論了切爾西的轉會事宜。只要孔蒂點頭續約，那麼他便能得到阿布批准的大筆轉會資金，這將會使得切爾西有足夠的資金去搶下桑切斯。

《衛報》還表示，桑切斯方面已經意識到切爾西的興趣，不過阿森納卻也不願意賤賣桑切斯。一般情況下，球員在合同只剩下一年的情況下，他的身價不會太高。不過《鏡報》透露，阿森納對桑切斯的要價不會少於5000萬英鎊，也就是說，切爾西想要買下桑切斯，就得至少掏出5000萬英鎊的轉會費。

《每日郵報》則表示，阿森納現在也意識到桑切斯離開的決心，不過他們不想將智利球星出售給英超的競爭對手。現如今，巴黎聖日耳曼、尤文圖斯、國際米蘭等豪門，都有意買下桑切斯。切爾西想要搶下這名智利國腳，顯然還有很多工作要做。

（小九）