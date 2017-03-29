日期:3月29日，總獎金699萬美元的2017年第二項ATP1000大師系列賽邁阿密公開賽繼續展開男單第四輪的爭奪。五號種子、四度賽會亞軍得主納達爾以6-4/7-6(4)完勝法國老將馬胡，二號種子、亞洲一哥錦織圭以6-3/4-6/6-3險勝阿根廷人德爾波內斯，攜手索克、弗格尼尼晉級賽會八強。

納達爾在2017賽季整體表現超出預期，在年初的澳網收穫亞軍之後，此後的阿卡普爾科也進入決賽。不過上周印第安維爾斯以明顯差距不敵老對手費德勒，西班牙人還有提升狀態的 空間，他此前在邁阿密曾經四度收穫亞軍。法國老將馬胡現世界排名第55位，兩人此前兩次交手各勝一場，這是他們五年多以來的首次碰面。

首盤比賽兩人前八局都沒有送出任何破發機會，比分交替上升來到4-4平。第九局納達爾抓住整盤唯一破發點破 發，也帶出了自己的發球勝盤局。他很快就40-0領先，順利保發之後6-4拿下首盤。第二盤兩人從始至終都沒有送出一個破發點，需要經過搶七決勝。納達爾 在1-2落後時連得四分5-2拉開差距，最終以7-4拿下比賽。五號種子整場一發得分率高達92%，沒有送出一個破發點。他在1/4決賽的對手是13號種子、本土新一哥索克，後者以6-2/6-1橫掃美國資格賽選手唐納德森。

錦織圭在新賽季的表現差強人意，尤其是放棄了自己擅長的北美賽季轉戰南美紅土賽場成績一般。在上周的大師賽 中，他不敵本土球員索克止步八強。作為去年的亞軍得主，亞洲一哥身背較重的保分壓力。德爾波內斯世界排名第57位，兩人在遙遠的2011賽季有過一次交 手，錦織圭三盤勝出。

首盤比賽兩人比分交替上升至3-3平，第七局錦織圭率先破發，隨後保發5-3領先。第九局來到德爾波內斯非保 不可的發球局，他在挽救盤點追至平分之後再度送出破發機會，二號種子再度破發之後6-3先聲奪人。第二盤阿根廷人在第三局率先破發，取得了3-1的良好開 局。錦織圭在第八局、第十局兩次錯過破發良機，讓對手一路保發6-4扳平比分。

決勝盤德爾波內斯再度率先破發，不過錦織圭很快就在第四局回破追平，又在第六局再度破發4-2反超。此後兩人都守住發球局，亞洲一哥以6-3險勝晉級。整場比賽耗時2小時14分鐘，他在下輪比賽將對陣義大利老將弗格尼尼，後者以6-0/6-4大勝美國球員唐納德-揚。

（小早茶）