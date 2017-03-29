日期:3月29日，總獎金699萬美元的2017年第二項ATP1000大師系列賽邁阿密公開賽繼續展開男單第四輪的爭奪。在上半區的兩場比賽中，頭號種子瓦林卡以6-4/2-6/1-6遭茲維列夫逆轉，對這位德國新星兩連敗，遺憾的沒能在生日這天帶走一場勝利，四號種子費德勒費德勒雙搶七7-6(5)/7-6(4)險勝阿古特，晉級八強將戰伯蒂奇。

費德勒在年初的澳網拿下個人第18個大滿貫冠軍之後，又在印第安維爾斯連勝納達爾、瓦林卡奪得大師賽冠軍。在扣除了去年的邁阿密積分之後，瑞士人已經回升到了世界第四，冠軍積分則是遙遙領先。納達爾、波特羅等老對手都表示，費德勒本賽季某些技術環節更勝以往。阿古特世界排名第18位，兩人此前五次交手費德勒保持全勝。

阿古特的首個發球局就陷入了0-40落後的險境，不過西班牙人連得五分逆轉保發。第九局費德勒的發球局遭遇挑戰，他在30-40追至平分之後連丟兩分，阿古特破發成功帶出了自己的發球勝盤局。費德勒在第十局40-0逼出破發點，順利化解危機追至5-5平。兩人要通過搶七決勝，在3-3平換邊之後費德勒連得三分拿到盤點，以7-5的比分險勝。

帶著首盤搶七拿下的氣勢，費德勒在第二盤開局就實現了破發，但是過多的失誤令他在第二局就被阿古特回破，戰至1-1，此後兩人在發球局都沒有送出過破發點，比分6-6再次進入搶七，費德勒一路領先以7-4拿下，雙搶七險勝晉級，他在1/4決賽將迎戰十號種子、老對手伯蒂奇，後者以6-3/7-5完勝法國人馬納里諾。

這是瓦林卡首次以頭號種子的身份出戰大師賽，瑞士人在上周的印第安維爾斯收穫亞軍，硬地上狀態相當出色。茲韋列夫本賽季發揮有所起伏，不過在幾場對抗前十球員的比賽中都不落下風，德國少年潛力依舊被看好。兩人在去年的聖彼得堡有過一次交手，茲韋列夫決勝盤7-5險勝。

首盤比賽雙方前六局都各自保發戰至三平，第七局、第八局每人都化解了兩個破發點，比分依舊是4-4不分上下。第十局來到茲維列夫非保不可的發球局，他在挽救了一個破發點兼盤點之後再度面臨破發危機，瓦林卡拿下關鍵一分之後以6-4先聲奪人。第二盤一開局德國小將就完成了破發，取得了2-0的優勢。第五局瓦林卡的發球局再度出現波動，他第二度被破發之後已經是1-4大比分落後。此後兩人各自保發，茲維列夫以6-2扳回一城。

決勝盤的較量瓦林卡體力不支的狀況更加明顯，前四局他只得到了3分，茲維列夫連續破發取得4-0的領先優勢，此後瓦林卡實現保發，但是茲維列夫隨後連下兩局，6-1實現逆轉，首進大師賽八強，德國人在1/4決賽之間的對手將在八號種子戈芬和12號種子克耶高斯之間產生。

（小早茶）