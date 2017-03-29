8.5億大獎得主坐擁百套房產 因偷稅被政府扣押北京新浪網 (2017-03-29 07:42)
據外國媒體報導，曾命中愛爾蘭國家彩票1.15億歐元(約合人民幣8.5億元)彩票巨獎的麥克納馬拉，再度出現在公眾視野。原來，自從中得巨獎以後，麥克納馬拉和他的家族全部投身了房地產事業，但就在上周，她的公司因偷稅被曝光，以至於40幢房屋被政府扣押。
[新浪小炮預測全球足籃賽事][彩民下載APP看預測]
麥克納馬拉來自愛爾蘭西海岸最大城市利默里克，她曾在2005年時中得1.15億歐元巨獎，當時她就已經是6個孩子的母親了。中獎以後，她首先花了200萬歐元為兒子加里買下一處商業區，然後舉家遷至美國投身了房地產事業。如今，兒子加里已是多家公司的董事長，他的兄弟姐妹們也多在公司擔任股東；而麥克納馬拉也早已成為了當地知名的地產商之一。
然而，就在上周美國政府發佈了一則調查報告，報告中指出麥克納馬拉所屬公司名下的96套房產涉嫌偷稅，由於其中56套已於2014年-2017年間售出，具體應繳稅金額還在計算中，其未售的40套房產已被政府暫時扣押。
根據密歇根洲法律規定，房屋若沒有支付3年的財產稅，地方政府有權扣押房產。報告中還指出，麥克納馬拉的公司為部分房屋支付了平均每年、每幢15000美元的財產稅，但根據其所售房產的規格應繳納的稅款實為每年、每幢50000美元。
據了解，麥克納馬拉的公司需要在規定的時間內補齊所有稅款，否則當地政府有權以拍賣的形式對所扣押的房屋進行出售。(小桐整理)
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 桌上型電腦 桌上型．電腦桌．i7 桌上型 電腦．桌上型電腦．平板電腦．桌上型 置物架．asus 桌上型電腦．HP 桌上型電腦 桌上型．電腦主機．電腦 電源供應器．華碩 四核心 電腦．華碩 桌上型電腦．商用桌上型電腦．電腦螢幕．飲水機 桌上型．音圓 電腦 伴唱機
- Victorinox 維氏 經典計時腕錶 VISA-241658
- 【CASIO】超級限量飛航專家6局電波時尚優質腕錶-紅標-GW-A1
- 【凱蕾絲帝】馬來西亞製造 高密度100%純乳膠床墊5公分單人-
- Salvatore Ferragamo TOTE馬蹄金釦小牛皮手提包(黑-中-附萬
- AEROWATCH 古典鏤空指針腕錶-銀x咖啡 A24924AA13
- 【德國百靈BRAUN】多功能修容造型器(MGK3020送胡歌桌曆)
- 【石頭記】如意納財貔貅冰彩玉髓項鍊
- 【美國 Vitacraft】ARIZONA17 元氣雙耳湯鍋 五層鋼 燉鍋 雙
- TOTOMI 簡約日本風格四線天然乳膠5尺雙人床墊
- 【EPSON】L655連供機+【羅技】G403有線遊戲滑鼠
梅西得知被禁賽憤怒又無能為力 母親哭泣不止【北京新浪網】
邁阿密賽費德勒雙搶七險勝進8強 瓦林卡遭逆轉【北京新浪網】
科比喬丹最後一戰14周年 飛俠55分你還記得嗎?【北京新浪網】
伊朗禁區倒鉤釀險情 曾誠揮臂怒吼加強防守|gif【北京新浪網】
布朗:希望阿隆索再留邁凱倫5年 若有好車他會願意【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》