據外國媒體報導，曾命中愛爾蘭國家彩票1.15億歐元(約合人民幣8.5億元)彩票巨獎的麥克納馬拉，再度出現在公眾視野。原來，自從中得巨獎以後，麥克納馬拉和他的家族全部投身了房地產事業，但就在上周，她的公司因偷稅被曝光，以至於40幢房屋被政府扣押。

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麥克納馬拉來自愛爾蘭西海岸最大城市利默里克，她曾在2005年時中得1.15億歐元巨獎，當時她就已經是6個孩子的母親了。中獎以後，她首先花了200萬歐元為兒子加里買下一處商業區，然後舉家遷至美國投身了房地產事業。如今，兒子加里已是多家公司的董事長，他的兄弟姐妹們也多在公司擔任股東；而麥克納馬拉也早已成為了當地知名的地產商之一。

麥克納馬拉公司所售房屋

然而，就在上周美國政府發佈了一則調查報告，報告中指出麥克納馬拉所屬公司名下的96套房產涉嫌偷稅，由於其中56套已於2014年-2017年間售出，具體應繳稅金額還在計算中，其未售的40套房產已被政府暫時扣押。

根據密歇根洲法律規定，房屋若沒有支付3年的財產稅，地方政府有權扣押房產。報告中還指出，麥克納馬拉的公司為部分房屋支付了平均每年、每幢15000美元的財產稅，但根據其所售房產的規格應繳納的稅款實為每年、每幢50000美元。

據了解，麥克納馬拉的公司需要在規定的時間內補齊所有稅款，否則當地政府有權以拍賣的形式對所扣押的房屋進行出售。(小桐整理)