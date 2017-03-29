英國車手劉易斯-漢密爾頓的成功是一部勵志的大劇，他本人也希望自己的經歷能夠有朝一日被搬上熒幕，但他也表示，好萊塢可能沒有能夠勝任他角色的演員。

在澳大利亞大獎賽期間，這位32歲的車手錶示，他心中對於這部電影已經有了構思。「我可能會親自扮演我自己，我還沒有發現一位長得像我的演員，而且我特別像代表自己。我的故事開始於低賤的身份，我可能是最後一位來自貧民窟的車手，因為其他的車手幾乎都來自富裕階層。我覺得將我的出生、我的家境、我的家庭為我所做的犧牲以及伴隨我一路走來的苦難這一切告訴大家真的很有意義。我認為這會是一個能夠激勵全世界的故事，不僅僅是車手，而是對任何人，對那些團結一致的家庭、對於那些懷有夢想，追隨夢想並最終實現它們的家庭」。

當被問及是否已經有劇本時，漢密爾頓說：「我會寫的。」

漢密爾頓年輕時他的父親為了支持他的夢想不得不同時打三份工。現在漢密爾頓的財富超過1.3億美元，除了賽車，他最大的愛好時音樂。

漢密爾頓能夠彈奏樹種樂器，包括吉他，現在他還在學習鋼琴。「在兩種情景中我是最快心的：要麼聽音樂，要麼在音樂工作室」，漢密爾頓說。漢密爾頓曾經與著名女歌手舒可辛格有一段長時間的戀愛。「每個比賽周末我都帶著我的音樂寶貝們出來，白天我在賽道上比賽，晚上我就既不會外出吃飯也不會看電影或者做任何事，我會在我自己的房間里陶醉」。

（考拉）