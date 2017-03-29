唐納魯馬自從在一線隊出場以來，就不斷刷新著紀錄。今天凌晨的比賽他又創造了一項紀錄，就是代表義大利國家隊首發門將年齡最小的紀錄。

此前唐納魯馬曾在與法國隊的熱身賽上替換布馮出場，完成了國家隊的首秀。而今天他又以18歲1個月零5天的年齡成為了義大利歷史上最年輕的首發門將，比布馮第一次代表藍衣軍團首發時還早了954天。

賽后他表達了自己喜悅的心情：「今天晚上我很開心，球隊丟球后能夠實現反擊，而一開始的烏龍球只是運氣不好罷了。」

另外他還感謝了布馮：「我很高興能夠首發打滿全場，但我沒忘了布馮還在。我要感謝他在訓練中給我的所有建議，能穿上這件球衣我很驕傲。布馮告訴我只要放鬆就好，做好我能做的，不用試什麼新的東西，我現在做的已經很好了。我日復一日地努力提高，並且吸納了所有的建議，我非常自豪。我要把這個夜晚送給我的家人和女朋友。」

之後唐納魯馬被問到俱樂部轉會方面的問題，他沒有正面回答：「今天我想與義大利一起享受勝利，從明天起我們會開始備戰與佩斯卡拉的比賽。」

（簡淺）