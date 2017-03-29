勞達：年齡不是Kimi狀態低迷的原因北京新浪網 (2017-03-29 07:49)
法拉利車手Kimi-萊科寧
F1澳大利亞大獎賽上，法拉利兩位車手維特爾和Kimi-萊科寧的表現差距有點大。對於Kimi的失常表現，梅賽德斯車隊的非執行主席尼基勞達給出了自己的解釋。
「我不知道Kimi哪裡出了問題」，勞達在接受德國RTL電台採訪時表示，「他與維特爾的表現差異有點大，通常一支車隊的兩位車手應該非常接近」。
有一種解釋認為，37歲的Kimi可能在身理上很難適應新一代的F1賽車，特別是有傳言稱Kimi沉迷於酒精與煙草。不過勞達這種猜測予以了駁斥：「從發車開始他就處在落後的位置，我們可以看到，他一點也不疲倦，舒服地戴著墨鏡坐在那裡，他的頭上甚至沒有出汗！」
確實，持這種觀點的人可能沒有注意到，本場比賽的最快圈速是由Kimi創造的，而新賽季F1的超車由於新規則而變得異常困難，特別是進入比賽的下半場，節省成為了各位車手的首選，因此Kimi選擇安穩地駕駛並不表明他自己的狀態出了問題。
（考拉）
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