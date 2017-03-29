歷史上的今天：

2009年3月29日，中國女子冰壺隊首奪世錦賽冠軍。

2000年3月29日，弗格森被評為歐洲足球史上最偉大教練。

2003年3月29日，關穎珊第五次奪得世錦賽花滑冠軍。

2001年3月29日冬奧會八金王比約恩-戴利宣布退役。

1981年3月29日，首屆倫敦馬拉松賽舉行。

今日壽星：

NBA歷史五十大球星之一：沃爾特·弗雷澤（72歲）

世預賽-中甲射手進球 無梅西阿根廷0-2客場負 詳情>>

日期:3月29日04:00(玻利維亞當地時間28日17:00)，2018世界杯南美區預選賽第14輪一場焦點戰在埃爾南多-西萊斯球場展開角逐，阿根廷客場0比2不敵玻利維亞，阿爾塞和中甲前鋒莫雷諾先後進球。阿根廷遭遇客場連敗。

重磅！FIFA官方宣布對梅西禁賽4場 詳情>>

日期:28日晚，國際足聯正式宣布了對梅西的處罰決定：禁賽4場並罰款1萬瑞士法郎。

阿根廷確認上訴：FIFA切斷梅西的腿 他非常傷心 詳情>>

阿根廷足協秘書長米亞多斯基在接受採訪時表示：「FIFA切斷了梅西和阿根廷的腿，我認為整個情況本來可以得到不同的處理。我們不同意這樣的處置方式，並且對這個決定感到驚訝。在比賽開始前幾個小時宣布這樣的決定，這讓我們表示非常憤怒。」米亞多斯基確認阿根廷方面會進行上訴，並且歷史上有通過上訴減刑的先例。

熱身賽戰報：

熱身-C羅歸故里破門平克洛澤 葡萄牙連丟3球2-3 詳情>>

熱身-尤文鐵衛逆轉 義大利4將首秀2-1客勝荷蘭 詳情>>

熱身-奇兵建功席爾瓦破門 西班牙2-0客勝法國 詳情>>

姜至鵬道歉:對不起大家 因為我的失誤影響了賽果 詳情>>

中國隊0-1負於伊朗隊，其實這是一個很正常的結果與比分。但是對於中國隊的失球，左後衛姜至鵬卻有些不能原諒自己。比賽結束后，當走過混採區的時候，姜至鵬沒有迴避等候多時的記者們，而是主動提到了自己的失誤。值得一提的是，短短的採訪中，姜至鵬連續三次提到是自己的失誤造成了比賽的失利，由此可見這名球員的心情。面對記者，姜至鵬一開口就是坦言此時心情挺失落的：「下半時剛開始自己的解圍失誤，影響了整個比賽的結果，還是覺得挺可惜的。」

吳曦:感謝球迷關心傷情無大礙 夢想仍在披荊前行 詳情>>

日期:3月28日，世界杯亞洲區預選賽12強賽迎來第7輪的爭奪，國足客場挑戰伊朗隊。最終國足0-1惜敗對手，在比賽中國足中場球員吳曦因面部受傷被擔架抬下球場。賽后，吳曦通過自己的個人微博透露了自己的傷情，吳曦表示鼻子並沒有大礙並感謝大家的關心。

慘敗之後詹皇找歐文單獨談話 更衣室出問題了? 詳情>>

日期:3月29日，據美媒體報導，昨天騎士在客場以74-103慘敗給馬刺的賽后，騎士當家球星勒布朗-詹姆斯用「微妙」這個詞來形容騎士的現狀。此外，他還在更衣室里專門找球隊的另一位核心凱里-歐文談話。

今夏加盟聖城?微笑刺客:玫瑰非常適合馬刺體系 詳情>>

日期:3月29日，據美媒體報導，近日，前底特律活塞隊巨星「微笑刺客」以賽亞-托馬斯參加了一檔節目，節目中他談到了前MVP德里克-羅斯今夏的去向問題，他表示如果羅斯最終加盟馬刺不會感到意外。

朱婷28分瓦基弗3-2闖關 土超1/4決賽首勝佔先機 詳情>>

日期:3月29日凌晨，2016-2017賽季土耳其女排超級聯賽展開季後賽的角逐。在1/4決賽的首回合爭奪中，客戰常規賽排名第8的貝西克塔斯，瓦基弗銀行在首局拉西奇受傷離場后雖連下兩城，但隨即一傳屢遭挑戰被扳成2平，好在決勝局7-10落後時朱婷攻攔表現神勇助本隊咬牙頂住，3-2險勝對手力拔頭籌，五局比分為25-18、25-23、21-25、20-25和15-12。朱婷豪取28分榮膺得分王，決勝局更是單局拿下9分，進攻50扣25中2失誤4被攔，攔網貢獻2分，發球進賬1分。