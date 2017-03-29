皮克批皇馬：不喜歡他們的價值觀 有人暗中使壞北京新浪網 (2017-03-29 07:53)
皮克再次批評皇馬
皮克和拉莫斯在國家隊是好搭檔，不過在俱樂部，這兩個人卻經常上演口水仗。就在西班牙戰勝法國隊的這場比賽之後，兩人又開始了新一輪的互懟。皮克在賽后公開表示，自己不喜歡皇馬的價值觀。
此前勞爾表示自己不排除來巴薩工作，這引起很多皇馬球迷的不滿，對此皮克表示：「我不會懷疑勞爾對皇馬的感情，但是我永遠都不會為皇馬效力。我不喜歡皇馬所傳遞的價值觀，儘管我和許多皇馬球員的關係不錯，還有很多人是我的朋友。我不喜歡那些坐在伯納烏包廂里暗中使壞的人，他們會去指責梅西和內馬爾（指偷稅），但是對待C羅的態度卻截然不同，這就是我不喜歡皇馬的地方，你們很清楚我在說什麼。」
皮克繼續說道：「我不知道法官的名字，我也不會為此專門列一個名單出來，上邊寫上穆里尼奧等人，但是我相信大家心裏都清楚是怎麼回事，因為這種事真的太多了。但是，我和皇馬的球員都沒有問題，我們都是好朋友，我會和他們一起打牌。今天我只是說一下我自己的感受，我對此不會感到後悔。」
對於皮克的抨擊皇馬的這番言論，拉莫斯很快也做出了回擊：「皮克所說的那些話，不會改變我們的價值觀，我們的隊徽，我們的歷史或者我們的榮譽，他所說的那些會被放在報紙的頭條上。我認為不僅僅是皇馬，每個隊的看台上都會有這種現象，如果非要追究，我認為他們（巴薩）的看台比我們更需要安靜一些。」
不過拉莫斯也強調，自己同皮克之間沒有問題：「我們現在的關係很好，整個國家隊的氛圍都很好，每名球員之間相處的都不錯。」（Marco）
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