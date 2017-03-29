人們對荷蘭足球的印象是什麼？是才華橫溢，是痛快淋漓，是水銀瀉地，是大開大合，是激情澎湃。橙色球衣是世界足壇最獨特的一道風景，很多球迷對荷蘭足球也抱以特殊的情懷。但無緣歐洲杯后，荷蘭也很有可能會在世界杯預選賽上折戟。是人才凋零還是戰術選擇的錯？變成屌絲的荷蘭就不會贏球了嗎？

荷蘭足球向來與「天才」挂鉤，歷史上天賦異稟的荷蘭球員太多了，克魯伊夫、范巴斯滕、里傑卡爾德、古利特，到近些年的范尼、羅本、斯內德、范佩西，只要看足球，對於荷蘭的球星都能數出一大把。

戰術方面，荷蘭足球也可以說一直走在前端。搜索「全攻全守」、「米歇爾斯」、「阿賈克斯」、「克魯伊夫」等關鍵詞，你會發現荷蘭足球對戰術發展的貢獻，其影響深遠直到現在。

翻看五六十年代的足球比賽錄像，感覺就像在看慢鏡頭，防守無強度，比賽節奏慢。而再看克魯伊夫時期的錄像，很明顯感到速度和強度都大大提高，比較接近現代足球的節奏。而荷蘭隊也一直受著全攻全守理念的影響，他們的比賽迅猛、華麗，也因此吸引了不少球迷，但荷蘭足球的打法是非常依仗球員個人能力的。

荷蘭盛產邊鋒，他們快速的進攻也依賴於邊鋒的速度和能力，像岑登、奧維馬斯、羅本這樣的頂級邊翼都產自荷蘭足球。而近幾年在邊鋒這個位置上曇花一現的荷蘭球員太多，埃利亞、倫斯、納辛、阿費萊、德佩等等都曾被寄予厚望，可也都沒踢出來。現在的荷蘭陣容早已不是星光熠熠，最大牌的仍然是斯內德、羅本這樣的老將，其他球員還很難在豪門俱樂部站穩腳跟。

人才斷檔，荷蘭足球正處在低潮期。而這樣的情況在義大利身上也曾出現。就在去年的歐洲杯前，人們還稱那屆義大利是有史以來最平民最屌絲的一支義大利，很多人對大部分球員連聽都沒聽過，但正是這樣的「屌絲」隊在歐洲杯上擊潰了所謂的世界第一比利時，擊敗了西班牙，將德國逼入絕境。像義大利這樣雖然陣容不算豪華，但仍能打出好成績的表現，恐怕荷蘭足球是很難複製的。

義大利的戰術同樣強調整體，但對個人能力的依賴不像荷蘭那麼重。看看現在這支荷蘭隊，本場比賽在沒有羅本的情況下更是打不出像樣的進攻，原因還是要歸結於球員能力不行，加之本土教練的執教方式和戰術理念固化，變成屌絲陣容的橙衣軍團並不會像義大利那樣贏球。

那麼老布林德下課後，誰還能帶領荷蘭在機會不大的情況下創造奇迹呢？范加爾也許是現階段的最好選擇了。荷蘭名帥在2014世界杯上的表現令人印象深刻，他標榜自己是攻勢足球的代表，但應變能力還是很強的，在熟悉荷蘭足球的情況下，他能在短時間內為荷蘭做出針對性的調整。在荷蘭媒體的民調中，范加爾也是球迷心目中最適合救火上任的不二人選。今天的比賽，范加爾出現在了看台上，他是否會在近期臨危受命，擔起重振荷蘭足球的重任？手握這樣的「屌絲」陣容，他又能否做得到呢？

（簡淺）