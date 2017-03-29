在法蘭西大球場，西班牙隊2-0戰勝了法國隊，而西班牙能夠在客場拿到這一場勝利，最大的功臣並不是那些成名已久的老將，替補出場的德烏洛費烏才是西班牙能夠取勝的最大功臣。

整個上半場，西班牙都牢牢地將法國隊壓制在本方半場，儘管在控球率上高達66.5%,場面上也佔據著絕對的優勢，但是西班牙眾將卻始終沒能攻破洛里斯把守的大門。而在下半場，法國隊開始發力，頻頻威脅西班牙隊的大門。面對這種狀況，洛佩特吉接連做出換人調整，而在第67分鐘替補佩德羅出場的德烏洛費烏，則發揮了奇兵的作用。

德烏洛費烏出場剛剛不到一分鐘，就為西班牙隊創造了進球。他先是在前場反搶成功，隨後帶球殺入禁區內，被科斯切爾尼撞到，當值主裁判果斷判罰點球，大衛-席爾瓦操刀主罰命中，西班牙隊1-0領先。

而德烏洛費烏的表演還沒有結束，比賽第77分鐘，阿爾巴同席爾瓦在左路完成撞牆配合，隨後送出傳中，後點的德烏洛費烏拍馬趕到，將球捅進球門，場上比分變為2-0，他幫助西班牙隊鎖定勝局。而這粒進球，也是德烏洛費烏在國家隊打進的處子進球。

賽后，西班牙媒體紛紛表示，德烏洛費烏的出場是本場比賽的轉折點。《馬卡報》稱讚他說，德烏洛費烏這場比賽的表演完全壓制住了對面的新星姆巴佩，他是今晚場上最亮的明星。《每日體育報》則表示，這隻不過是德烏洛費烏為國家隊出戰的第二場比賽，他就取得了進球並製造點球，成為了決定比賽勝負的那一個人。

在賽後接受採訪時，德烏洛費烏也談到了自己今天的表現：「我的進球確實有點意外，一開始我認為我已經越位了。科斯切爾尼確實碰到了我，隨意拿確實是一個點球。」

在本場比賽開始之前，巴薩方面就派人去觀看這場比賽，為的就是觀察德烏洛費烏的表現。賽后《每日體育報》表示，德烏洛費烏本場比賽的表現向巴薩證明了自己的價值，球場上有那麼多高身價的球員，但是德烏洛費烏的表現卻壓過了所有人。

《每日體育報》還表示，在德烏洛費烏的合同中，有一條1200萬的回購條款，因此巴薩真的不應該再猶豫下去了，必須要下決心回購德烏洛費烏了。

（Marco）