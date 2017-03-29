Jordan X KAWS聯名系列於大中華區全球首發北京新浪網 (2017-03-29 07:25)
3月28日，Jordan品牌與世界知名藝術家布萊恩？唐納利 （Brian Donnelly， 也就是KAWS）的首次聯名系列Jordan X KAWS於大中華區進行全球率先發售。同日，KAWS在亞洲的首次大型個展「KAWS：始於終點」也於上海余德耀美術館向公眾正式開放。為此，Jordan品牌特別項目資深設計總監Gemo Wong與KAWS齊聚上海，共同助力兩個品牌的盛事。
「KAWS當年帶著街頭文化闖入當代藝術圈，如今在時尚和藝術世界行走自如，影響力遍布全球。他的人生是一個關於突破眾人期待，成就偉大的故事。此次Jordan x KAWS聯名系列創造了球鞋文化的歷史，標杆與反叛者的相遇是為了將這種打破傳統的精神傳遞給新一代消費者。同時，我也祝賀KAWS的展覽在上海成功舉辦。我去看了展覽，是一次非常棒的體驗。」——Gemo Wong
發售當天，Jordan品牌專門在KAWS展覽所在地上海余德耀美術館進行Jordan x KAWS聯名系列的特別售賣活動。
此外，Gemo和KAWS在上海也與大中華區的球鞋收藏家，潮流、時尚等各界的知名人士相聚，分享聯名系列的幕後故事，以及他們對運動和藝術的理解。著名演員陳柏霖在接受採訪時表示：「不同領域的碰撞時常能誕生具有革新意義的作品，比如運動和藝術，Jordan X KAWS的聯名系列真正體現了對設計邊界的開拓。作為一名演員，這也啟發我在塑造角色時跳出傳統，打破套路。」
做為運動和藝術領域兩大標誌性品牌的合作，Jordan x KAWS的聯名系列發佈在大中華區各地都引發了熱潮。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 桌上型電腦 桌上型．電腦桌．i7 桌上型 電腦．桌上型電腦．平板電腦．桌上型 置物架．asus 桌上型電腦．HP 桌上型電腦 桌上型．電腦主機．電腦 電源供應器．華碩 四核心 電腦．華碩 桌上型電腦．商用桌上型電腦．電腦螢幕．飲水機 桌上型．音圓 電腦 伴唱機
- 【Samsonite新秀麗】24吋Mazon幾何線條PC可擴充TSA海關鎖行
- HERMES 銀字經典小H LOGO 對折塞式質感牛皮長夾(石墨)
- TISSOT Couturier 建構師系列計時腕錶-白/41mm
- 【美國JuJuBe媽媽包】HelloKitty聯名款BFF後背/肩背包(Hell
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 574 低筒 復古 男鞋 女鞋 紐巴倫 運
- MITSUBISHI 三菱 NJ-EV185T 10人份 日本原裝 炭炊釜 IH電子
- 【獨家送咖啡機 台灣三洋 SANLUX】5-7坪窗型右吹式(SA-R3
- LA Audio真空管擴大機(A-50)
- 【好禮4選1+獨家禮★Kolin歌林】★CSPF機種★6-8坪節能不滴水
- ADATA威剛 HE720 1TB USB3.0 2.5吋行動硬碟(科技銀)
梅西得知被禁賽憤怒又無能為力 母親哭泣不止【北京新浪網】
邁阿密賽費德勒雙搶七險勝進8強 瓦林卡遭逆轉【北京新浪網】
科比喬丹最後一戰14周年 飛俠55分你還記得嗎?【北京新浪網】
伊朗禁區倒鉤釀險情 曾誠揮臂怒吼加強防守|gif【北京新浪網】
布朗:希望阿隆索再留邁凱倫5年 若有好車他會願意【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》