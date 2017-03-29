3月28日，Jordan品牌與世界知名藝術家布萊恩？唐納利 （Brian Donnelly， 也就是KAWS）的首次聯名系列Jordan X KAWS於大中華區進行全球率先發售。同日，KAWS在亞洲的首次大型個展「KAWS：始於終點」也於上海余德耀美術館向公眾正式開放。為此，Jordan品牌特別項目資深設計總監Gemo Wong與KAWS齊聚上海，共同助力兩個品牌的盛事。

「KAWS當年帶著街頭文化闖入當代藝術圈，如今在時尚和藝術世界行走自如，影響力遍布全球。他的人生是一個關於突破眾人期待，成就偉大的故事。此次Jordan x KAWS聯名系列創造了球鞋文化的歷史，標杆與反叛者的相遇是為了將這種打破傳統的精神傳遞給新一代消費者。同時，我也祝賀KAWS的展覽在上海成功舉辦。我去看了展覽，是一次非常棒的體驗。」——Gemo Wong

發售當天，Jordan品牌專門在KAWS展覽所在地上海余德耀美術館進行Jordan x KAWS聯名系列的特別售賣活動。

此外，Gemo和KAWS在上海也與大中華區的球鞋收藏家，潮流、時尚等各界的知名人士相聚，分享聯名系列的幕後故事，以及他們對運動和藝術的理解。著名演員陳柏霖在接受採訪時表示：「不同領域的碰撞時常能誕生具有革新意義的作品，比如運動和藝術，Jordan X KAWS的聯名系列真正體現了對設計邊界的開拓。作為一名演員，這也啟發我在塑造角色時跳出傳統，打破套路。」

做為運動和藝術領域兩大標誌性品牌的合作，Jordan x KAWS的聯名系列發佈在大中華區各地都引發了熱潮。