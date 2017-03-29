日期:3月29日，總獎金770萬美元的WTA頂級強制級賽事、邁阿密公開賽繼續女雙1/4決賽的爭奪，賽會四號種子、中國金花彭帥和老搭檔赫拉瓦科娃對陣庫茲涅佐娃和梅拉德諾維奇的組合。結果她們以6-1/6-4復讎成功，率先晉級賽會四強。而在一場第二輪比賽中，徐一璠和多布羅斯基以6-1/7-5淘汰了梁辰/阿魯巴雷納組合，將戰奧運冠軍維斯尼娜/馬卡洛娃。

彭帥和赫拉瓦科娃在本賽季表現相當出眾，她們在澳網和迪拜兩站高級別賽事中都收穫了亞軍，目前的即時冠軍積分 反超馬泰克/薩法洛娃升至第一位。梅拉德諾維奇本周如果能殺入決賽，就能登頂女雙世界第一寶座。在上周的印第安維爾斯比賽中，正是這兩位球員直落兩盤把彭 帥和赫拉瓦科娃淘汰。

首盤比賽第二局彭帥組合浪費破發點來到平分，她們拿下決勝分之後率先破發，隨後保發取得了3-0的開局。第六局庫茲娃組合一上來就0-40落後，彭帥和赫拉瓦科娃再度破發，帶出了自己的發球勝盤局。她們輕鬆保發以6-1先聲奪人。

第二盤第五局四號種子再度率先破發，不過接下來她們的發球局也是40-40面臨決勝分，庫茲娃和梅拉德諾維奇 回破追平。第九局彭帥和搭檔再度輕鬆破發，帶出了自己的發球勝賽局。在0-40落後的局面下她們連追三分來到平分，這一分既是對手的破發點也是她們的賽 點。結果彭帥組合拿下關鍵一分，以6-4擊敗對手晉級四強，鞏固了自己在冠軍積分榜上的優勢。

最後一場1/8決賽在徐一璠/多布羅斯基和梁辰/阿魯巴雷納之間進行。首盤比賽徐一璠組合在第四局早早破發取得了3-1的優勢，她們隨後在自己的發球局0-40落後的局面下逆轉保發。第六局再度破發之後，徐一璠和多布羅斯基拿下了發球勝盤局，以6-1輕鬆勝出。

第二盤兩對組合一直都守住發球局，比分膠著至5-5平。關鍵的第11局，梁辰和阿魯巴雷納30-40送出破發點，沒能保住自己的發球局。第12局徐一璠組合在40-15領先時浪費兩個賽點來到平分，她們拿下關鍵的決勝分之後以7-5擊敗對手晉級八強。她們將在1/4決賽挑戰奧運冠軍、賽會二號種子馬卡洛娃/維斯尼娜，勝者將和彭帥組合爭奪決賽權。

（小早茶）