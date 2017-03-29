記者邱世明／新北報導

今年新北市深坑區的「鼠麴粿文化季」相當特別，除了有導覽員帶遊客走訪古道，介紹鼠麴草生態，還有廚藝教室，教大家做鼠麴草披薩的創意料理，一整天下來有吃又有玩，讓參加的遊客笑說，難怪今年報名還得提前卡位。

鼠麴草搭配鳳梨做成醬，奇怪？難道不是要做成傳統的鼠麴粿嗎？看著學員賣力桿著餅皮，再加入配料灑起司，這回要做的可是鼠麴披薩，但要放入烤箱前，還得注意這個步驟。

剛出爐的鼠麴披薩香氣誘人，學員們都忍不住想趕快品嚐。第一次把鼠麴草拿來做披薩，對這些遠從台北來的遊客來說，是個相當特別的經驗。有人知道深坑舉辦「鼠麴粿文化季」活動，因此在開放報名時就趕快卡位，差一點搶不到名額。

民眾熱情參與，實在是因為今年活動不同於以往，除了有創意料理教室，還能跟著導覽員探訪古道，尋找鼠麴草。

連續舉辦三年的「鼠麴粿文化季」活動，今年規劃一整個禮拜的輕旅行，希望帶領遊客認識不一樣的深坑。