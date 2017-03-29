日期:3月29日，據《芝加哥論壇報》報導，勒布朗-詹姆斯和凱文-杜蘭特都是聯盟里最頂尖的球員，當被問到他倆誰更加難防守時，公牛隊當家球星吉米-巴特勒給出了一個聰明的回答。

本周五，公牛隊將在主場迎戰騎士隊。毫無疑問，那場比賽中，作為當今NBA最好的側翼之一，巴特勒將會對位勒布朗-詹姆斯。

今天接受採訪時，巴特勒被記者問到勒布朗-詹姆斯是否是最難防守的球員。對於這個問題，巴特勒這樣回答道：「如果我說勒布朗是最難防守的球員，那麼下一次我和杜蘭特對位時，他將會努力在我頭上得到60分。所以我不會上當的。」

對於巴特勒來說，這無疑是一個很聰明的回答，畢竟在聯盟里打球是抬頭不見低頭見，無論是詹姆斯還是杜蘭特，得罪任何一個人都不太好。

公牛隊目前暫列東部第9位，距離第8位的熱火只差0.5個勝場。所以對公牛隊來說，周五主場與騎士隊的比賽中至關重要。在韋德常規賽報銷的情況下，巴特勒將努力帶領公牛隊打進季後賽。

（羅森）