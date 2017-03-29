詹皇KD誰更難防?巴特勒:選LBJ杜蘭特就會發飆北京新浪網 (2017-03-29 06:06)
日期:3月29日，據《芝加哥論壇報》報導，勒布朗-詹姆斯和凱文-杜蘭特都是聯盟里最頂尖的球員，當被問到他倆誰更加難防守時，公牛隊當家球星吉米-巴特勒給出了一個聰明的回答。
本周五，公牛隊將在主場迎戰騎士隊。毫無疑問，那場比賽中，作為當今NBA最好的側翼之一，巴特勒將會對位勒布朗-詹姆斯。
今天接受採訪時，巴特勒被記者問到勒布朗-詹姆斯是否是最難防守的球員。對於這個問題，巴特勒這樣回答道：「如果我說勒布朗是最難防守的球員，那麼下一次我和杜蘭特對位時，他將會努力在我頭上得到60分。所以我不會上當的。」
對於巴特勒來說，這無疑是一個很聰明的回答，畢竟在聯盟里打球是抬頭不見低頭見，無論是詹姆斯還是杜蘭特，得罪任何一個人都不太好。
公牛隊目前暫列東部第9位，距離第8位的熱火只差0.5個勝場。所以對公牛隊來說，周五主場與騎士隊的比賽中至關重要。在韋德常規賽報銷的情況下，巴特勒將努力帶領公牛隊打進季後賽。
（羅森）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 桌上型電腦 桌上型．電腦桌．i7 桌上型 電腦．桌上型電腦．平板電腦．桌上型 置物架．asus 桌上型電腦．HP 桌上型電腦 桌上型．電腦主機．電腦 電源供應器．華碩 四核心 電腦．華碩 桌上型電腦．商用桌上型電腦．電腦螢幕．飲水機 桌上型．音圓 電腦 伴唱機
- DN 璀璨耀眼-蝴蝶結水鑽飾釦牛反毛皮包鞋_藍
- Tommy Hilfiger 2014男士卡其色彈性織帶吊帶褲夾【預購】
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 紐巴倫 996 低筒 女鞋 運動 復古N字
- 【CASIO G-SHOCK】時尚撞色百搭運動錶-藍x黃(GA-110LN-2ADR
- JELY DEAR 0.30克拉H&A八心八箭完美車工鑽戒
- 【瑞士 MAMMUT 長毛象】Xeron Element 30L 輕量多功能舒適
- Tommy Hilfiger 2014男時尚休閒逆轉扣環黑棕色皮帶【預購】
- TOTOMI 透氣抗菌正四線獨立筒5尺雙人床墊
- FT 球型造型吸頂燈 三顆燈燈座 -FT-33125
- 【擇木深耕】首爾L型獨立筒皮沙發組
梅西得知被禁賽憤怒又無能為力 母親哭泣不止【北京新浪網】
邁阿密賽費德勒雙搶七險勝進8強 瓦林卡遭逆轉【北京新浪網】
科比喬丹最後一戰14周年 飛俠55分你還記得嗎?【北京新浪網】
伊朗禁區倒鉤釀險情 曾誠揮臂怒吼加強防守|gif【北京新浪網】
布朗:希望阿隆索再留邁凱倫5年 若有好車他會願意【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》