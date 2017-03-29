終結爭議！電子裁判首秀2度發威 足球告別誤判?北京新浪網 (2017-03-29 05:45)
對於足球是否應該引進高科技手段來輔助裁判來進行判罰，人們一直有著不同的看法，不過國際足聯還是決定引進電子裁判回放技術，在今天凌晨進行的國際熱身賽中，這項技術也首次在比賽中被應用，並且在法國同西班牙的比賽中發揮了及其重要的作用。
在這場西班牙2-0戰勝法國隊的比賽中，最耀眼的明星並不是場上的隊員，而是對主裁判關鍵判罰做出糾正的電子裁判回放技術（VAR）。當值主裁判對於比賽中兩次極具爭議的進球，都徵詢了電子裁判的意見，並作出了正確的判罰。
本場比賽當中，電子裁判首先吹掉了格列茲曼的一粒越位進球。比賽第47分鐘，格列茲曼接庫爾扎瓦頭槌擺渡，將球頂進了球門，主裁判判罰進球有效，法國隊隊員也都開始慶祝進球。主裁判隨後詢問了電子裁判的意見，隨後判定進球越位在先，進球無效。現場的法國球迷對這個判罰非常不滿，並送上漫天的噓聲，但是從比賽的慢鏡頭回放可以明顯看出，庫爾扎瓦在傳球之前就已經越位，而隨後打進進球的格列茲曼也處在了越位的位置上，電子裁判幫助主裁判糾正了一次錯誤的判罰。
但是電子裁判的表演還沒有結束，比賽第76分鐘，德烏洛費烏接阿爾巴傳中推射破門，助理裁判舉旗示意德烏洛費烏越位，這次主裁判選擇了等待電子裁判的回放結果，在被告知德烏洛費烏沒有越位之後，主裁判才盤點，這粒進球有效。
主裁判兩次有可能在賽后引發爭議的判罰，都在電子裁判回放技術的幫助下，最終做出了正確的判罰，如果各大聯賽能夠引進這項技術，那也就意味著足球離告別爭議就不遠了。賽后《馬卡報》也感慨道，電子裁判技術為西班牙帶來了這一場勝利。
（Marco）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 桌上型電腦 桌上型．電腦桌．i7 桌上型 電腦．桌上型電腦．平板電腦．桌上型 置物架．asus 桌上型電腦．HP 桌上型電腦 桌上型．電腦主機．電腦 電源供應器．華碩 四核心 電腦．華碩 桌上型電腦．商用桌上型電腦．電腦螢幕．飲水機 桌上型．音圓 電腦 伴唱機
- 《顛覆設計》潮濕剋星~防水塑鋼電器櫃-雙層(三色可選)
- 【COACH】男仕品味 皮革 / 側肩 / 斜肩 / 多功能包(深咖)
- GUCCI Guccissima 雙層皮革名片夾(粉膚)
- 摩品手作咖啡館 Kalita 日本原裝進口磨豆機 黑色
- 【Ernest Borel 瑞士依波路表】典雅系列 不鏽鋼39mm(GS850N
- TOTOMI 簡約日本風格三線天然乳膠5尺雙人床墊
- 104年國營事業（材料力學）密集班（含題庫班）單科DVD函授
- 【finara費納拉】雙排多功能桌上置物盒-史塔克金屬銀灰色(
- 【瑞士 MAMMUT 長毛象】Creon Classic 25L 透氣舒適健行背
- SKECHERS (男) 運動系列 Burst - 52106CCRD
梅西得知被禁賽憤怒又無能為力 母親哭泣不止【北京新浪網】
邁阿密賽費德勒雙搶七險勝進8強 瓦林卡遭逆轉【北京新浪網】
科比喬丹最後一戰14周年 飛俠55分你還記得嗎?【北京新浪網】
伊朗禁區倒鉤釀險情 曾誠揮臂怒吼加強防守|gif【北京新浪網】
布朗:希望阿隆索再留邁凱倫5年 若有好車他會願意【北京新浪網】