對於足球是否應該引進高科技手段來輔助裁判來進行判罰，人們一直有著不同的看法，不過國際足聯還是決定引進電子裁判回放技術，在今天凌晨進行的國際熱身賽中，這項技術也首次在比賽中被應用，並且在法國同西班牙的比賽中發揮了及其重要的作用。

在這場西班牙2-0戰勝法國隊的比賽中，最耀眼的明星並不是場上的隊員，而是對主裁判關鍵判罰做出糾正的電子裁判回放技術（VAR）。當值主裁判對於比賽中兩次極具爭議的進球，都徵詢了電子裁判的意見，並作出了正確的判罰。

本場比賽當中，電子裁判首先吹掉了格列茲曼的一粒越位進球。比賽第47分鐘，格列茲曼接庫爾扎瓦頭槌擺渡，將球頂進了球門，主裁判判罰進球有效，法國隊隊員也都開始慶祝進球。主裁判隨後詢問了電子裁判的意見，隨後判定進球越位在先，進球無效。現場的法國球迷對這個判罰非常不滿，並送上漫天的噓聲，但是從比賽的慢鏡頭回放可以明顯看出，庫爾扎瓦在傳球之前就已經越位，而隨後打進進球的格列茲曼也處在了越位的位置上，電子裁判幫助主裁判糾正了一次錯誤的判罰。

但是電子裁判的表演還沒有結束，比賽第76分鐘，德烏洛費烏接阿爾巴傳中推射破門，助理裁判舉旗示意德烏洛費烏越位，這次主裁判選擇了等待電子裁判的回放結果，在被告知德烏洛費烏沒有越位之後，主裁判才盤點，這粒進球有效。

主裁判兩次有可能在賽后引發爭議的判罰，都在電子裁判回放技術的幫助下，最終做出了正確的判罰，如果各大聯賽能夠引進這項技術，那也就意味著足球離告別爭議就不遠了。賽后《馬卡報》也感慨道，電子裁判技術為西班牙帶來了這一場勝利。

（Marco）