今夏加盟聖城?微笑刺客:玫瑰非常適合馬刺體系北京新浪網 (2017-03-29 05:59)
這畫面如何？
日期:3月29日，據美媒體報導，近日，前底特律活塞隊巨星「微笑刺客」以賽亞-托馬斯參加了一檔節目，節目中他談到了前MVP德里克-羅斯今夏的去向問題，他表示如果羅斯最終加盟馬刺不會感到意外。
「我研究了下羅斯的情況，一直在想，以他的打法哪支隊會是最適合他的呢？如果他最終加盟馬刺，我不會感到驚訝。」
托馬斯表示羅斯融入馬刺不會很困難：「羅斯曾表示錢不是他最看重的，贏球才是第一位。我認真對比了他和馬刺系的控衛，他現在的中距離投籃不錯，也能突破到籃下。他是競爭性很強的球員，而且我認為波波維奇執教他會很輕鬆。他曾在錫伯杜的手下打球，錫伯杜是非常嚴厲的教練，波波維奇也一樣。」
「我從他很小的時候就認識他了，他不是個糟糕的傢伙。他一直都想贏球，我認為他會很適合馬刺的體系。」
羅斯此前與公牛簽下的5年頂薪合同今年到期，他在今夏將會成為完全自由球員。
（雲彥）
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