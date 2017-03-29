日期:3月29日04:00(玻利維亞當地時間28日17:00)，2018世界杯南美區預選賽第14輪一場焦點戰在埃爾南多-西萊斯球場展開角逐，阿根廷客場0比2不敵玻利維亞，阿爾塞和中甲前鋒莫雷諾先後進球。阿根廷遭遇客場連敗。

這是雙方第38次交鋒，此前阿根廷26勝5平6負佔據上風，其中6勝2平4負。阿根廷上次在拉巴斯高原輸球還是2009年，玻利維亞6比1大勝。梅西被罰停賽，巴烏薩一舉輪換8人首發，迪馬利亞領銜出場，普拉托和科雷亞搭檔鋒線。

玻利維亞藉助高原主場優勢從開場就向阿根廷施壓。第5分鐘，默里解圍踢空，但埃斯科巴禁區右側也錯過皮球。胡安-阿爾塞左路傳中，莫雷諾12碼處頭槌攻門偏出。貝哈拉諾禁區右側下底傳中，阿爾塞小禁區內推射被穆薩奇奧做出關鍵封堵。勞爾-卡斯特羅30碼處遠射被羅梅羅撲出。隨後拉爾德斯遠射偏出。

阿根廷首次射門出現在第23分鐘，科雷亞傳中，普拉托頭槌攻門偏出。羅梅羅又救下阿爾塞在禁區左側的射門。阿根廷逐漸適應高原的比賽節奏，迪馬利亞左路遠射偏出。巴內加的遠射也被蘭普托出橫樑。科雷亞反擊中斜傳，迪馬利亞禁區左側單刀射門被蘭普撲出。

玻利維亞第31分鐘打破僵局，埃斯科巴右路傳中，阿爾塞12碼處在隆卡利亞防守下背身面對球門後仰頭槌頂入右下角。阿根廷隨後再遭打擊，默里受傷被卡魯佐換下。安杜哈爾和巴內加先後被罰黃牌。半場補時，巴內加左路自由球小角度射門偏出遠角。

玻利維亞第52分鐘擴大比分，弗洛雷斯突入禁區左側下底傳中，無人防守的中甲武漢卓爾前鋒莫雷諾停球后小禁區邊緣抽射上角入網，2-0。阿圭羅替換科雷亞出場。阿圭羅傳球，普拉托禁區右側的低射被蘭普救下。迪馬利亞禁區左側傳射，普拉托中路鏟射錯過皮球。

2球落後的阿根廷加強攻勢。隆卡利亞傳球，替補出場的阿庫尼亞禁區左側勁射被蘭普飛身撲出。迪馬利亞傳中，普拉托頭槌攻門又偏出。阿庫尼亞傳中，阿圭羅禁區內射門同樣打偏。阿庫尼亞傳球，普拉托禁區左側的射門被封堵擋出。

阿根廷(4-4-2)：羅梅羅；隆卡利亞，穆薩奇奧，默里(36',卡魯佐)，羅霍；佩雷斯(70',阿庫尼亞)，皮薩羅，巴內加，迪馬利亞；科雷亞(56',阿圭羅)，普拉托

(斯科)