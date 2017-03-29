義大利與荷蘭的比賽只是一場普通的友誼賽，但對於AC米蘭的兩位球員唐納魯馬和羅馬尼奧利來說，是職業生涯最特殊的時刻之一。這樣的特殊時刻險些被自己砸了場子，而站出來拯救他們的是來自國米的埃德爾。

羅馬尼奧利和唐納魯馬此前都已經代表義大利成年國家隊出場比賽，但本場對荷蘭的友誼賽是兩人第一次為義大利首發出場。唐納魯馬更是以18歲1個月零5天的年齡成為了義大利歷史上最年輕的首發門將，比布馮第一次代表藍衣軍團首發時還早了954天。

兩人在AC米蘭俱樂部的表現有目共睹，從上賽季開始，他們以驚人的速度成長，成為了球迷眼中義大利未來後防線上最大希望。國家隊主帥文圖拉也願意為他們提供平台，給予年輕球員積累經驗的機會。可在比賽中他們還是交了學費：上半場開始僅僅10分鐘，荷蘭左路低平球傳中，羅馬尼奧利在回跑過程中不慎將球撞進了俱樂部隊友唐納魯馬把守的大門。雖然僅僅是一場友誼賽，但對於首次代表國家隊首發的年輕球員來說，無論是打進烏龍的羅馬尼奧利還是被進烏龍的唐納魯馬，在信心上都會受到一定程度的打擊。

不過他們的失落情緒很快就得到了緩解，距離羅馬尼奧利的烏龍球僅僅過了67秒，義大利借一次前場定位球快攻的機會由埃德爾在禁區外遠射，閃電扳平了比分！這在很大程度上釋放了羅馬尼奧利的壓力，如果因為自己的那次失誤，導致球隊一直以0-1落後，甚至輸掉比賽的話，那這位年輕人勢必會在國家隊留下或大或小的陰影。而前輩埃德爾幫助他們放下了包袱，雖然在俱樂部他們分別為米蘭和國米這兩家死敵效力，但在義大利國家隊他們能擰成一股繩。

壓力緩解后，兩人在場上顯然放的更開，羅馬尼奧利還參與了義大利反超比分的進球。在那次角球進攻中，正是羅馬尼奧利在前點將球蹭向門前，給荷蘭防守製造了混亂，博努奇才能抓住機會破門得分。之後羅馬尼奧利與隊友們一起慶祝進球，在他心裏打進烏龍球的壓力已經消除了大半。

這也是義大利能保持良性發展，保持強大的原因之一。像羅馬尼奧利和唐納魯馬這樣的年輕球員在俱樂部雖說已被稱為大腿，可在國家隊畢竟是新人，包括魯加尼、佩塔尼亞甚至貝洛蒂，都需要前輩的鼓勵和幫助。尤其是在義大利這種強調整體和戰術的球隊中，團結的氛圍更能幫助球員融進球隊體系。

（簡淺）