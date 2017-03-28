【大成報記者于郁金/高雄報導】由中國洪門五聖山聯盟會長暨全球洪門聯盟總會長劉會進發起「海峽兩岸太極拳推手協會」，3月27日晚間19時假高雄漢來飯店9樓舉行「京台武術文化交流海峽兩岸太極拳之夜」，中國大陸北京市台辦主任王力軍、副主任杜德平率北京市武術學院太極大師共襄盛舉，兩岸武術人士現場進行太極拳表演，武藝交流，贏得友誼，尤其交流之夜安排臺灣原住民舞蹈表演活動，相當醒眼。由洪門所舉辦臺灣「國際武術文化節」，積極推動太極拳運動，今年將邁入第4屆，每年皆吸引兩岸三地武術高手數千人參與，交流武術，以武會友，相當熱絡！中國大陸北京市台辦副主任杜德平致詞表示，太極拳是中國文化的重要載體，也是西方認識中國，與之交流最直接文化；太極拳透過肢體語言完全可溝通、傳承，此次協會成立，正是落實去年與洪門簽約京台武術交流的協議，他個人樂觀其成。中國洪門五聖山聯盟會長劉會進表示，全球洪門過去與大陸北京市武術學院簽約締結交流協議，此次協會之成立可加強兩岸武術交流，讓兩岸民間的交流更和諧。當日除協會成立大會，也接續於晚間舉行太極拳交流之夜，由洪門五聖山戰鼓醒獅團迎慶典演出，為活動揭開序幕，同時安排有精彩演出，包括海峽兩岸太極拳、臺灣原住民族舞蹈與原住民族歌曲等，是一場集合武術、舞蹈藝術交流之夜。特別值得一提的是，交流之夜洪門五聖山聯盟會長劉會進特別贈公仔給北京市台辦副主任杜德平；另外，大陸友人專程送一幅山水畫給高雄市議會副議長蔡昌達，表達其對兩岸武術貢獻，請中國洪門五聖山聯盟會長劉會進轉交，更增添溫馨感動！27日交流行程，中國大陸北京市台辦主任王力軍下午率團員拜訪洪門全球聯盟會館，與中華全球洪門聯盟總會長劉會進交流兩岸武術交流大業；當日晚間舉辦太極拳交流之夜，包括立委林岱樺、高雄市議會副議長蔡昌達、高雄市議員李雅靜、中國大陸北京市台辦副主任杜德平、北京市台辦聯絡處長李岳震、北京市台辦綜合處長劉清、北京市台辦資訊中心主任科員孟福祥、北京市西城區委辦公室綜合科科長時磊等貴賓，以及武術協會大師均前來交流，共襄盛舉。甫成立的高雄市海峽兩岸太極拳交流協會理事長黃文佑表示，協會成立目的是服務廣大太極拳愛好者，因太極拳已成為公園、校園常見運動，人口眾多，未來將結合兩岸武術團體舉辦太極拳運動，健身強國。此外，為促進太極拳等中國武術未來推廣到臺灣社區基層民眾，來自臺灣各縣市社區報刊負責人，以及聯誼會重要幹部，在會長歐文名的帶領下，亦應邀參與盛會。