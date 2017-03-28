（中央社記者張謙香港28日電）中國大陸學者今天說，當前中國大陸和美國的關係已回到正軌，美國總統川普也回歸到美國傳統的中國大陸政策方向。



中國社會科學院台灣研究所副所長朱衛東28日在香江論壇上發言時，作以上表示。論壇由香江文化交流基金會舉行，題目是「川普上台後的中美台關係」。



朱衛東說，從過去38年的趨勢看，中美台三方架構很穩定，不會有根本性變化，大方向是確定的，只是進程會一波三折。



對於川普上台後曾一度令外界關注他會否改變兩岸政策，朱衛東說，從中美關係看，雙方經經磨合，走向正軌，走向新互動模式，川普已回到美國傳統的對中國大陸政策方向。



他並說，中美關係不會走向極端，川普上台後的一些做法沒有動搖北京對美的戰略方向；北京方面按照大陸角度來處理對美關係，積極採取一些做法引導雙方關係，並讓川普知道台灣議題的敏感性。



朱衛東又說，川普的對中國大陸政策，有些事情受限於美國大局，不是他想怎樣就怎樣。1060328