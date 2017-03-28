秋冬流行羊腿袖 陸網友：可遮掰掰袖中央社 (2017-03-28 17:41)
（中央社台北28日電）今年秋冬時尚圈流行什麼？答案依舊在袖子上做文章。陸媒報導，一款款復古的「羊腿袖」服裝近來席捲大陸時裝秀，雖有網友不以為美，但仍有網友讚「霸氣」，可遮不能見人的「掰掰袖」。
中國大陸新浪網報導，秋冬流行服飾去年玩長度，今年玩寬度。袖子正在無限膨脹，日前在秋冬時裝週上，有一款大體積的袖子席捲了各大品牌秀場。
報導說，這款復古的「羊腿袖」服裝，充滿女人味，「爛漫」的不得了。上端誇張造型，往下逐漸變窄，可避免露出「掰掰袖」的尷尬，就算把它放在任何款式的衣服上都很合適。
關於「羊腿袖」，大陸網友的反應不一。有網友認為醜；另有網友讚「霸氣」；還有網友說，這麼寬大的袖子，可以將自己的「掰掰袖」遮掩起來。1060328
關鍵字：
上一則：萬灣碧水千垛黃花邀你賞春光
下一則：北京東路進入南半幅路面施工
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Panasonic Lumix 數位相機．4吋 數位相機．SAMSUNG WB2100 數位相機．數位 相機 電池．Kitty 數位相機．SONY 數位 相機．Seoul 數位相機．DC 數位 相機．Panasonic 數位相機．Slim 數位相機．WIFI 數位相機．Alice 數位相機．Flash 數位相機．數位相機 TX5．ROWA 數位相機．佳能 數位 相機．兒童數位相機．Orkio 數位相機．svp 數位相機．Zakka 數位相機．note 數位相機．Gold 數位相機．EPSON 數位相機．超廣角數位相機．Nikon S2800 數位相機．WELLY 數位相機．3C 數位 相機．HP 數位相機．廣角數位相機．casio 數位相機
孫燕姿亮相長沙心情靚 T恤配環保袋盡顯質樸【北京新浪網】
美軍神秘太空飛機X-37B創在軌飛行新紀錄【北京新浪網】
國台辦：正研究出台便利台灣同胞來大陸就學就業等措施【北京新浪網】
用過手機公共充電樁 支付寶差點被盜刷【北京新浪網】
專家：陸翼龍II無人機 躋身世界級【中央社】