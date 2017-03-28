北京國際電影節因限韓令 韓片被拒門外中廣新聞網 (2017-03-28 16:10)
「第七屆北京國際電影節」，將在4月16號到23號期間舉行，電影節方面的有關人士表示，電影節方面邀請了部分南韓電影參展，但根據指示，這次電影節上不會展映南韓影片。
據相關業界今天消息，有部分南韓電影，雖接到「北京國際電影節」的邀請，但預計難以在電影節上展映。有分析認為，南韓電影遭禁映是中國政府，反制「薩德反導系統」佈署南韓而採取的措施之一，中方可能在醞釀中斷韓中民間交流。業界有關人士說，在最近發佈的第一批展映名單中，沒有南韓電影。
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