中共打蠅貪 江蘇公務車都要貼公用中央社 (2017-03-28 14:12)
（中央社記者陳家倫上海28日電）大陸官場公務車私用情況嚴重，江蘇省省級的中共黨政、機關公務車近來紛紛貼上「公務用車」和舉報電話等字樣，各市縣也已陸續展開，方便老百姓一眼認出公務車並舉報違規事項。
中國大陸揚子晚報報導，目前停在江蘇省級機關內的公務車車門兩側都貼了「公務用車」或「行政執法用車」標誌，並附上「監督電話：12345」等字樣。
過去，許多人把公務車比喻成特權車，只要有特殊牌號，往往就能在馬路上暢行無阻；此外，公務車私用的情況也很嚴重，許多人拿公務車接送小孩、家人，甚至還開到外地旅遊。
一名江蘇省級機關車輛管理人老陸表示，過去要用車只要填表走過場就可以，對使用時間也沒有太明確規定和記錄，現在用車首先要經過辦公室統一派發單子，車輛去哪裡，要做什麼事，誰借用的都要寫得一清二楚。
另一名開了十幾年公務車的司機老張說，這幾年公務車輛違規次數大幅度減少，噴上公用標誌後，公務車開去哪都很顯眼，現在開車得非常注意，就怕不小心違規被舉報。1060328
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Piyet 專業攝影棚雙燈組合 ( PK180G )
- Piyet專業攝影光箱4700
- TISSOT 2014 FIBA 籃球世界盃限量版腕錶-黑x橘框 T09541716
- 【REEBOK】慢跑鞋 Print Smooth ULTK 女鞋 低筒 運動 跑鞋
- LONGCHAMP- LePliageNeo系列短提把手提肩背包/海軍藍M
- 點睛品 Belief 20分18K金鑽石流線婚戒求婚戒指
- 【ELLE】輕法知性系列-經典真皮斜紋掀蓋手提/肩背/斜肩/學
- 【女】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 X系列Route自信之路-摔花牛
- 【華燈市】鄉村橫桿5燈吊燈(鄉村風)
- Ogival 滿天星晶鑽經典對錶-金 377MK+377LK
韓媒：樂天向中國客「求愛」？ 望挽回中國客的心【北京新浪網】
一旅法中國公民在巴黎遭警察槍擊而死 目前槍擊原因說法不一【北京新浪網】
火車撞死6頭誤闖黃牛 台媒：啥原因讓牛想不開？【北京新浪網】
中國首艘國產航母「海軍節下水」？性能備受猜測【北京新浪網】
14名責任人被警方控制【北京新浪網】