中共東海艦隊高層 調升南部戰區副司令中央社 (2017-03-28 12:32)
（中央社記者張謙香港28日電）根據中共軍方報章訊息，前東海艦隊副司令員董軍已升任南部戰區副司令員。
解放軍報今天報導，中共中央軍事委員會副主席許其亮昨天前往馬來西亞和沙烏地阿拉伯訪問，隨行人員有軍委聯合參謀部副參謀長邵元明、軍委裝備發展部副部長劉勝以及南部戰區副司令員董軍等。
根據網路公開資料，董軍最後的職位只是駐粵（廣東省）部隊領導。
另據資料，中共軍方有2人都叫董軍，其中1人曾任東海艦隊副司令員，海軍出身；另1人曾任西安市政協主席，空軍出身，長期在陝西從事政治工作。
香港軍事專家今天向中央社記者指出，跟隨許其亮出訪的董軍，是前東海艦隊副司令員。
據分析，南部戰區面對南海水域，非常重視海軍和空軍，而董軍出身於東海艦隊，且長期對日本作軍事鬥爭準備，在南海也用得上。
百度資料顯示，董軍為海軍少將，曾任東海艦隊副司令員，2014年12月轉任海軍副參謀長，2017年1月出任駐粵部隊領導，這是董軍的最後「現職」。
隨著解放軍的戰略日益重視海軍和空軍，南部戰區成立後，其高層幾乎盡攬這兩方面的將領，比如現任司令員袁譽柏原是北海艦隊司令員。1060328
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