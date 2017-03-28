連吃5天春筍 中國大媽竟吐血中央社 (2017-03-28 11:50)
（中央社台北28日電）中國大陸浙江省杭州市一名50多歲的婦人一連5天食用春筍，竟大量吐血送醫急救。醫師表示，筍子是高纖維食物，加上婦人有胃潰瘍病史，才會造成這種狀況，也提醒民眾不應過度食用。
綜合新浪新聞等陸媒報導，這名婦人愛好美食，最近正逢春筍盛產季節，她便一連5天烹調春筍料理食用。不料就在第5天晚間，婦人與家人用完晚餐在客廳看電視時竟突然吐血，嚇得家人趕緊將她送醫急救。
報導引述醫師表示，當天急救時透過內視鏡看到婦人十二指腸上有一根裸露的血管，上面還有個血凝塊，就是出血點。
醫師說，婦人有消化道潰瘍病史，事實上發現已經有2年多的時間，只是偶爾會有上腹痛痛，婦人沒記在心上。殊不知，潰瘍的地方很容易變成出血點，要是出血量大，還可能危及生命。
婦人則向醫生表示，在吃了第一頓春筍後，第二天上廁所時，就看到糞便顏色有點變黑，當時並未在意，後面幾天還照樣吃筍子，糞便顏色也持續偏黑。但這就是消化道出血跡象。
醫師提醒，有消化道潰瘍病史的人，要盡量少吃酸、辣、粗糙、高纖維的食物，也要避免易產酸的高澱粉食物。此外，清明節將至，許多糯米製的食品不易消化，民眾應避免過度食用。1060328
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