防陸奪釣島 日本成立準海軍陸戰隊中央社 (2017-03-28 11:31)
（中央社記者邱國強北京28日電）日本媒體報導，仿照美國海軍陸戰隊的日本「水陸機動團教育隊」27日在九州佐世保市成立，未來將擴編至3000人，目前先進行奪島等訓練，以「應對中國的離島侵略」為目標。
時事通信社報導，這一水陸機動團教育隊，27日在長崎縣佐世保市的相浦陸上自衛隊基地成立，兵力3000人，仿照美國海軍陸戰隊而成立，是水陸機動團的「主幹部隊」，意味著日本籌建的日版海軍陸戰隊，距正式成軍僅一步之遙。
報導指出，依預定計畫，日本水陸機動團將於2018年3月底正式建立，預定兵力規模3000人，並駐防相浦基地。而目前「教育隊」的成立屬準備階段，將先進行奪島等戰鬥技能訓練。
報導說，日本水陸機動團將以「應對中國的離島侵略」為目標，不斷強化島嶼登陸、兩棲作戰的戰術與戰鬥能力，並將配備美國海軍陸戰隊使用的AAV-7型水陸兩用車。一旦離島發生事端，這型水陸兩用車將被運往前線。
這則報導更直指，鑑於日本與中國大陸對釣魚台列嶼的主權爭端仍然尖銳，水陸機動團也被賦予專門防衛釣魚台的任務。
朝日新聞則報導，水陸機動團的成立，被認為是日本自衛隊強化「西南防衛」，因應中國大陸在東海及釣魚台一線軍事壓力所進行的重點軍事部署。1060328
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