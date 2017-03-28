（中央社記者張謙香港28日電）香港上週末發生手扶梯意外，導致18人受傷。這起意外在中國大陸廣為流傳，立即引起南京民眾關注當地電梯的安全問題。



現代快報今天報導，香港電梯意外引發大陸民眾關注超長手扶梯的安全性能。



報導表示，南京虹悅城購物中心就有一部超長手扶梯，從1樓連到4樓，長33公尺，提升高度為15.3公尺，是南京最高的電梯，坐一趟要用64秒。



除了虹悅城，南京部分地鐵站的電梯也很長。據報導，記者在南京西安門地鐵站親身體驗，坐一趟扶梯約50秒。



但報導引述虹悅城相關負責人蔣婧說，他們對超長電梯的監管很嚴格，電梯維保單位每半個月維護一次，質監（品質技術監督）部門每半年也會檢查，至今電梯沒出現過故障。



報導又引述南京市質量技術監督局統計，截至2016年底，南京共有5996部手扶梯，大部分電梯提升高度在4到7公尺之間。



當地質監部門2016年檢查所有電梯，發現不少不合格項目。



另據報導，上海原有50公尺長的手扶梯，重慶的「皇冠大」電梯更長達112公尺。



報導引述南京特種設備安全監督檢驗研究院專家說，根據大陸標準，手扶梯的長度沒有限制，但傾斜角不能大於30度，提升高度不能大於6公尺等。



有關專家說，超長電梯發生危險的可能性並不比普通電梯大。1060328