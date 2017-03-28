陸9歲女孩過世器捐 醫生集體鞠躬致敬中央社 (2017-03-28 10:30)
（中央社記者張謙香港28日電）中國大陸1名9歲山東女孩日前在江蘇病世，她的家人決定捐贈女兒所有器官，醫手在手術前集體向女孩遺體鞠躬，表達敬意。
現代快報今天報導，這名山東女孩珍珍（化名）1周前突然頭疼難受，嘔吐不止，被送往當地醫院檢查，結果診斷為腦瘤，且病情急劇惡化。
隨後，她的父親把她帶到江蘇徐州醫科大學附屬醫院接受治療，而院方最終確認孩子腦死。
報導表示，面對救治無望的女兒，孩子的父親、爺爺等家人痛不欲生，但悲痛之中還是決定無償捐獻孩子的器官，包括眼睛、肝臟等
醫生26日下午為珍珍進行器官捐贈手術，手術前，醫生集體對著珍珍的遺體鞠躬默哀，表達最後的敬意。
報導引述醫生說，「我們向逝者致敬，向生命致敬。」醫生說，珍珍的父母是來自山東的普通農民，以大義詮釋了人間大愛。
經過近2個小時的手術，珍珍成功捐獻了眼角膜、肝臟和雙腎。
報導引述徐州市紅十字會捐獻服務部部長張君賢說，「珍珍捐獻的眼角膜、肝臟和雙腎送往南京後，將惠及6名患者。」
張君賢說，「家屬展現出的大愛和勇氣讓人尊敬，這份人間大愛，既是對家人的一種慰藉，也為我們的社會注入滿滿的正能量。」 1060328
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