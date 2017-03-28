上海虹口足球場大火 暫無人傷亡中央社 (2017-03-28 10:08)
（中央社台北28日電）中國大陸上海虹口足球場今天傳出火警。截至上午9時左右，消防人員已控制火勢。當地警消表示，目前並未傳出傷亡。
綜合新華網、新浪網等陸媒報導，這起火警發生於上午8時16分，起火地點疑似是虹口足球場內2樓健身房攀岩館。目前火勢已被撲滅，無人傷亡，具體原因還在調查。
據報導，這起火災也導致上海地鐵虹口足球場站相關出入口暫時關閉。
虹口足球場是中國大陸第一座專業足球場，也是中國足球協會超級聯賽上海綠地申花足球俱樂部主場。1060328
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