北京知識產權局「iPhone 6」銷售禁令 法院判無效中廣新聞網 (2017-03-28 10:10)
中國大陸北京知識產權法院，日前作出判決，北京知識產權局去年對美國蘋果智慧手機「iPhone 6」的銷售禁令無效。
北京知識產權局去年5月認定，iPhone 6的外觀設計與中國企業產品酷似，責令蘋果在北京市內停止銷售iPhone 6等機型。對此，蘋果向北京知識產權法院提起了訴訟。
北京知識產權法院認為，iPhone 6等機型的設計並未侵害中國企業註冊的外觀設計權。
事實上，蘋果透過申請行政復議，iPhone 6仍得以持續銷售，並未受到禁令的實質影響。
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