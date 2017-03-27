健康是數字「1」，事業、家庭、愛情、財富都是「1」後面的「0」，無論你擁有的東西排列起來是「100」還是「1000000」，如果沒有健康，其他的也都是無用。

健康，是我們擁有和創造一切可能的基礎。當我們的身體出現小狀況時，及時調整飲食習慣、作息、增強運動都是增強體質的好辦法。今天小編要和大家聊的是：如果你的身體出現這些狀況，去跑步就對了！

鼻炎

相信很多人都被鼻炎困擾著，特別是近幾年來霧霾天氣在我國各地橫行、污染加重，這些都是鼻炎的誘因。

患上鼻炎的朋友都知道，對抗鼻炎是一個極其折磨人的過程。你不得不在大庭廣眾之下拿出面巾紙來擦拭鼻子，更是被鼻塞折磨到無法入眠或是從睡夢中憋醒。

除去「源源不斷」的藥物，跑步絕對是另一種對抗鼻炎的好辦法。因為慢跑可以促進血液循環，使鼻甲及鼻腔鼻竇黏膜收縮，以利鼻腔通氣和引流，長期堅持可增強體質，在一程度上可促進鼻炎的康復。小編身邊確實有不少跑友通過慢跑緩解了鼻塞的癥狀，有些跑友更是因為跑步增強了體質而完全告別鼻炎的困擾。如果你現在還在被鼻炎折磨，那嗎不妨來跑步吧！

失眠

「全世界失眠，一個人失眠，無辜的街燈，守候明天。。。」進入夢鄉的人們永遠不會懂失眠時間多麼煎熬的事情！眼睛睜到發痛，但是就是無法入睡；看著別人安然入眠，失眠者的內心羡慕而糾葛。長期失眠不僅會使皮膚變差、影響白天的工作精神、夜間容易胡思亂想、嚴重者更會產生抑鬱的傾向，傷害身體。

即便有藥物可以治療失眠的癥狀，但是長久食用安眠藥物，往往會造成頭腦的損傷。如果你被失眠困擾，那麼不妨來跑步！



在美國國家睡眠基金會的一項問卷調查中顯示，多運動的人要比缺少運動的人更容易獲得良好的睡眠。如果想要獲得一個額外安穩的睡眠，可以嘗試完成一次加速跑或者是勻速慢跑都能達到效果，因為激烈的運動能夠比不運動的情況下容易入睡兩倍。

但是需要注意的是，最好不要在入睡前三小時內進行激烈的跑步運動，因為跑步會提高您的核心體溫，為您的順利入睡製造麻煩。

偏頭痛

如果你有偏頭痛的狀況，不妨也來試試用跑步來緩解吧！瑞典哥德堡大學的研究人員發現偏頭痛最大的剋星就是跑步，因為跑步可以有效地調節神經系統。如果一個偏頭痛患者每周進行3次長達40分鐘的運動，特別是跑步，那麼三個月之後他的癥狀就會明顯減輕。

手腳涼

俗話說：手腳冰涼沒人疼。在秋冬季節，很多人都容易手腳冰涼，但是這個狀況並不是因為「沒人疼」，而是我們末端循環不好造成的。

跑步可以促進周身的血液循環，增加血管的擴張。堅持跑步，絕對可以讓你變成一個「手腳熱乎有人疼」的人。

跑步好處多，如果你的身體出現了以上4種狀況，那麼趕快跑起來吧！（微跑APP）