日期:3月27日晚，中國男足賽前新聞發佈會未能按照伊朗足協安排的時間地點進行，發佈會時間安排成為爭議話題，據中國隊在前方的工作人員介紹，此次伊朗足協的安排非常不合理，因此中國隊方面決定不參加賽前發佈會，但會儘力爭取一個場邊採訪，讓主帥里皮和媒體進行交流。

前方的工作人員介紹稱：首先第一點，FIFA的競賽規程上寫明，原則上，這些媒體活動應在比賽所在體育場舉行，除非提前同意另換地點。實際上我們沒有被徵詢，更別說同意了（發佈會不在體育場里）。

再有，按照慣例，球隊的賽前新聞發佈會應該安排在官方訓練之前的一個小時以內，以方便媒體記者和球隊，我們中國賽區之前也是這樣做的，這次我們也早就提出了我們時間上的合理要求，但是伊朗賽區方面拒絕了我們的合理要求。12點半首先是個午餐的時間，而且距離官方訓練開始還有4個小時，賽場和酒店往返時間近1個小時，所以這樣的時間安排既不合慣例，更是很不合理。主教練是願意與媒體交流的，所以我們會爭取特意申請一個場邊採訪。

（袁野 發自德黑蘭）