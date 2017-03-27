夢百合杯預選III對陣：范蘊若-金志錫 時越-朴硬根北京新浪網 (2017-03-27 19:07)
資料圖：時越
3月28日，第三屆Mlily夢百合杯世界圍棋公開賽預選賽繼續鏖戰第3日，12：30起將進行公開組19-36組及業餘組第2輪的比拼，時越迎戰韓國朴硬根，范蘊若vs金志錫，張強對陣女將崔精。
詳細對陣如下：
公開組
19組：
金真輝（韓）VS李成森
鄔光亞VS羅洗河
崔超VS楊潤東
簡靖庭（台）VS安國鉉（韓）
20組：
白洪淅（韓）VS謝爾豪
李翔宇VS王星昊
蔣佶豆VS崔基勛（韓）
周元俊VS劉兆哲
21組：
佟禹林VS王嘉寶
朴硬根（韓）VS時越
王晨帆VS廖元赫
舒一笑VS陳笑天
22組：
六浦雄太（日）VS程宏昊
宋相勛（韓）VS毛睿龍
李華嵩VS韓尚勛（韓）
張昊VS公彥宇
23組：
董彥VS高恬亮
金志明（韓）VS李喆
宋知勛（韓）VS朴柱民（韓）
張謙VS婁洛寧
24組：
潘亭宇VS李志賢（韓）
張強VS崔精（韓）
黃雲嵩VS林君諺（台）
寇政岩VS唐吟嘯
25組：
蔣其潤VS張弢
許映皓（韓）VS陳必森
宋圭相（韓）VS許嘉陽
庄承濬（台）VS陳玉儂
26組：
安成浚（韓）VS邱金波
何暘VS許嘉偉
范胤VS李康
李維（台）VS劉曦
27組：
趙中暄VS洪茂鎮（韓）
胡耀宇VS萬樂奇
林彥丞（台）VS陳思源
申旻埈（韓）VS鄭胥
28組：
蔡競VS千豐祚（韓）
喬然VS柳秀沆（韓）
李柱衡（韓）VS陳威廷（台）
劉宇VS馬逸超
29組：
何語涵VS魏太雄（韓）
楊鼎新VS鄭淼鑫
回敬辰VS尹燦熙（韓）
甘思陽VS韋一博
30組：
范蘊若VS金志錫（韓）
曹瀟陽（韓）VS李魚德東（韓）
張家豪VS趙毓彩
肖威VS尹航
31組：
王瑋VS蔡文馳
崔暎讃（韓）VS金明訓（韓）
李必奇VS俞斌
李萬鵬VS孟磊
32組：
蔣蔚VS辜梓豪
張祺VS張紫良
桂文波VS程觀
睦鎮碩（韓）VS韓晗
33組：
古力VS伊凌濤
金民浩（韓）VS楊冬
黃一鳴VS彭小峰
安祚永（韓）VS賈依凡
34組：
李東勛（韓）VS廖行文
王澤錦VS吳秉祐（韓）
朴常鎮（韓）VS志田達哉（日）
戎毅VS吳震宇
35組：
陳瀟楠VS張蛟
張家堯VS朴炫洙（韓）
牛雨田VS王昊洋
李映九（韓）VS董明
36組：
吳天VS姚征
劉星VS高宇
王智弘（台）VS沈沛然
王偉VS朴鍵昊（韓）
業餘組
41組
於清泉VS朴鍾昱（韓）
呂立言VS楊宗煜
馬天放VS尹偉良
42組：
朴慶濬（韓）VS周嘉寧
崔禑首VS（韓）許加埕（台）
李昊潼VS唐崇哲
43組：
王碩VS劉雲程
郝岳鵬VS金大輝（韓）
趙南均（韓）VS白昕卉（台）
44組：
王峻嘯VS文儒彬（韓）
宋卓奇VS白寶祥
崔光戶VS楊霆軒
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