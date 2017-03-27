3月27日，德國隊在客場與亞塞拜然進行世預賽第五輪較量，德國隊以4-1戰勝對手。如今兵強馬壯的這支衛冕冠軍，很有希望在俄羅斯再度衝擊獎杯。

雖然距離2022年卡達世界杯還有很長的一段時間，但我們似乎已經能夠從德甲中發現未來德國隊的雛形。這些天才球員們，是否真能成為國家隊主力呢？

門將：霍恩（科隆）

作為科隆青訓培養的優秀球員，霍恩的長期休戰已經成為了他家鄉球隊的心痛。2012年科隆遭遇降級，20歲的霍恩成為了球隊門將的第一選擇。幫助球隊重回德甲以及自己77次的德甲出戰紀錄后，他在2016年的奧運會上幫助德國隊贏得了一枚銀牌。如今他只差進入勒夫的國家隊了。

右後衛：魏澤爾（柏林赫塔）

魏澤爾的父親帕特里克作為職業球員曾效力過狼堡和科隆，對於他來說很好地遺傳了父親的基因。他曾在拜仁學習了3年，並且有兩年跟隨了瓜迪奧拉，16次的出場紀錄。這樣的經歷，幫助他如今在首都表現越來越好。

中後衛：聚勒（霍芬海姆/拜仁）

如果拜仁簽下一名中衛，並非因他的能力能夠勝任替補。聚勒將會在夏天加盟巴伐利亞球隊，並簽約5年，這能使得他成為俱樂部以及國家的首選。他也是奧運銀牌陣容的一份子——就像塔一樣——已經開始展現自己更高的水平。

中後衛：塔（勒沃庫森）

同樣是非裔球員，都曾在漢堡效力並且成長，塔與博阿滕不可避免的會被進行比較。這兩名中後衛還有這另一種的特點：前鋒們的噩夢。雖然塔還需要進一步磨鍊自己的技術，但他嚴防死守的理念已經非常可靠。

左後衛：亨里希斯（勒沃庫森）

2016年的U-19弗里茨-瓦爾特金獎得主，就和當年勒沃庫森的隊友塔一樣，多面手的亨里希斯同樣也可以勝利后場任一位置，如同拉姆。和拜仁傳奇一樣，亨里希斯職業生涯騰飛之時，他依舊保持謙遜：「我的朋友們對此都感到有些奇特，但我依舊是以前那個我。」

防守型中場：魏格爾（多特蒙德）

「魏格爾將成為世界級球員。」這不是我們說的，而是托尼-克羅斯，他一眼就能識別誰是優秀的中場球員。他的成熟、冷靜、不受壓力影響似乎完全掩蓋了他的年齡，他與基米希的組合更是讓人垂涎。

防守型中場：基米希（拜仁）

與上賽季的出色表現相比，2016-17賽季的基米希並不愉快。但是他讓瓜迪奧拉震撼的品質依舊不變。除去他偶爾的狀態下滑，他的能力能夠勝任後衛和中場。這一點，勒夫也相當清楚，畢竟帶他去了2016歐洲杯。

進攻型中場：布蘭特（勒沃庫森）

同時擁有娃娃臉與另人生畏的進攻，讓人立刻想起了格策，不過布蘭特的表現證明他和格策一樣早熟。他也入選了勒夫的2016歐洲杯初步大名單，雖然未能進入最終大名單——但2018年，或許就不會再次發生這樣的情況，甚至可以想像他在卡達能夠表現的多好。

進攻型中場：格雷茨卡（沙爾克）

波鴻的傳奇和格雷茨卡的前任教練沃什讚揚道：「一個非同一般的球員，在這麼長時間從未見過的。「沙爾克球迷們在2013年見證了這位球員加盟蓋爾森基興。這位天才球員的領導才能也讓他在里約奧運會上戴上了隊長袖標。

進攻型中場：格納布里（雲達不萊梅）

格納布里這樣的天才選擇釘鞋成為一名職業球員后，這註定會是田徑場上的損失。在阿森納的5年雖然未能進入過一線隊，但這位受到溫格關注的球員卻在不萊梅發揮出了驚人的表現。

前鋒：維爾納（萊比錫）

萊比錫讓維爾納有了更好的發展，讓他在斯圖加特給的第一印象得到了進一步的優化。他對於進球的觸感讓他受到了勒夫的青睞，也成為了又一名首次入選國家隊的球員。「他深入禁區，跑動多，又快又準的射門。「勒夫說道，「如果他繼續這樣的表現，我相信他會有一個非常棒的國家隊生涯。」

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