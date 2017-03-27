北京，紫禁城和天安門廣場的所在地，本月將迎來 「通往溫布爾登之路」全英俱樂部14歲及以下挑戰賽。

本次比賽由全英草地網球俱樂部聯合中國網球協會和勞力士共同舉辦，時間為3月27日至4月1日。16名男孩和16名女孩將在國家體育總局訓練局為「通往溫布爾登之路」中國區決賽的門票展開激烈角逐，決賽將於5月的第一周在南京中國網球學院的草場上打響。

在南京獲得冠亞軍的青年選手將被邀請參加8月在全英俱樂部草場上舉行的「通往溫布爾登之路」決賽。2016年，代表中國出戰的鄭展和羅帥在溫布爾登一路過關斬將，最終殺入男子雙打決賽，女子雙打組合姚欣辛和肖正花也成功進入四強，肖正花更是捧得女子單打的冠軍。

此次「通往溫布爾登之路」團隊由賽事負責人、前戴維斯杯英國隊隊長保羅·哈欽斯領銜。「通往溫布爾登之路」團隊還將在北京為32名運動員舉辦職業網球訓練營，併為由中國網球協會挑選的12名教練員提供培訓。

「我們非常期待『通往溫布爾登之路』的第一次北京之行，去年我們在南京為期一周的活動非常成功，我想要感謝中國網球協會一直以來的協助。」保羅·哈欽斯說道，「去年我們了解到中國的運動員和教練員都非常熱愛學習，今年我們會更加努力，給球員們和教練員們提供更好的培訓，也舉辦更精彩的比賽。」

屆時，前英國網球頭號種子、如今的英國草地網球協會女網負責人傑里米·貝茨和前英國女單頭號種子露西·艾爾將和保羅·哈欽斯一道坐鎮「通往溫布爾登之路」的執教團隊。

「中國網球運動發展迅速，我們有目共睹，我想要感謝所有參與到『通往溫布爾登之路』北京站和南京站活動的人。」全英俱樂部執行總監理查德·劉易斯說道，「『通往溫布爾登之路』是我們工作的一項重要內容，我們希望在全球推廣草地網球運動，並積極為下一代的網球精英提供更多的比賽機會。」