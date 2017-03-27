最近幾天，德甲的故事跌宕起伏，有些隊伍之前還在爭奪歐戰的入場券，但一周之後，可能就接近了降級區。

保級形勢亂

本賽季的聯賽只剩九輪，也進入了這個賽季最激烈的階段，有趣的是：一大堆曾經的德甲冠軍以及聯賽的勁旅已經開始為了能夠留在德甲展開了殊死爭奪。

這種慘烈的廝殺應該被認真對待，而絕不該被看做是杞人憂天，通過之前的種種事迹表明，沒有哪家球隊是確保自己安全的。

德甲倒數兩名會直接降級，第16名的球隊將會有一線生機，與德乙的第三名進行附加賽。2016-17賽季里，已經七傢俱樂部進入過倒數三名里，如今倒數第三名——1983年的冠軍杯冠軍漢堡與第九名的沙爾克04隻有六分的差距。

在皇家藍身後，有前德甲冠軍門興格拉德巴赫（第10），雲達不萊梅（第13）以及沃爾夫斯堡（第15），還有五次德甲亞軍勒沃庫森（第11）。

如果這些豪門真的馬失前蹄降級的話，這會引爆世界的足球媒體，並且在體育社交媒體的平台上引發軒然大波。但是，各大豪門的齊齊倒退也引起了激烈的競爭，畢竟德甲不相信眼淚。

1968年，紐倫堡獲得了德甲冠軍，接下來的那個賽季里，主教練默克爾對球隊陣容進行了巨大的調整，但是紐倫堡卻陷入了困局。儘管賽季結束之前俱樂部解僱了默克爾，但是衛冕冠軍還是在奪冠一年之後就降入了乙級。

凱澤斯勞滕在1994-95賽季獲得了第四名，僅僅四個賽季之前，他們還是德甲冠軍。但是1996年，俱樂部迎來了昏暗的一天，在賽季最後一天1-1戰平擁有沃勒爾的勒沃庫森之後，這家西南部的豪門降入了第二級別聯賽。

「好像所有的光都被抽走了一樣，整個城市都下半旗致哀一樣。」球隊的後衛布雷默在1990年曾經幫助德國隊贏得了世界杯，他對《明鏡周刊》這樣說，「那一天勒沃庫森和凱澤斯勞滕都有可能降級，賽后沃勒爾和我都接受了採訪，我幾乎說不出話來，像有什麼東西卡在喉嚨里一樣，」布雷默解釋說，「對我來說，降級是一個從未有過的體驗，當然不是什麼好的體驗！」曾經的斯圖加特球星維爾納、迪達維和科斯蒂奇也表達過相似的感覺，在上賽季斯圖加特38年以來首次降級的時候，這幾位球員都是球隊的一份子。

保級大戰一觸即發

只是，在積分榜的下半段，沒有哪傢俱樂部能夠保證下賽季他們依舊身處頂級，因為在國家隊比賽日結束之後，轟轟烈烈的保級大戰就會打響。

那些希望避免降級的人如是說：

赫韋德斯（沙爾克隊長）：「我們會竭盡全力遠離降級區，並盡量拉近與排在我們前面的球隊的距離。」

黑金（門興格拉德巴赫主教練）：「很幸運，我們與第16名還有五分的差距，但是估計我們身後的球隊也會拿到不少積分。我們需要有一個保證，在這個聯賽，什麼都有可能發生。」

若納坦-塔（勒沃庫森後衛）：「這真的非常激烈，但是我們必須關注自身，利用好我們的長處，不要被其他地方發生的事吸引開注意力。」

尤努佐維奇（雲達不萊梅中場）：「最近五場比賽我們拿到了13分，我們當然非常享受，但是我們現在必須保持這種狀態。」

戈麥斯（沃爾夫斯堡前鋒）：「能夠把更多的球隊拉進保級大戰，這很好，之前只有三支隊伍保級，現在有七八支了。」

吉斯多爾（漢堡主教練）：「在目前的形勢下，我們必須保持專注。」

德甲中文官網：http://www.bundesliga.cn/