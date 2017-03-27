28日12:30直播夢百合杯預選III：范蘊若VS金志錫北京新浪網 (2017-03-27 19:14)
夢百合杯預選賽首日現場
日期:3月26日至3月30日，第三屆夢百合世界圍棋公開賽綜合預選賽在中國棋院舉行。28日12：30，預選賽進入第3日（公開組19-36組及業餘組第2輪）的比拼。新浪體育將為您帶來現場直播，對陣包括多場中韓對決：時越VS朴硬根，范蘊若VS金志錫等，歡迎收看。
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