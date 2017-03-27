印度力量車隊兩位車手兌現了賽前的諾言。在2017F1錦標賽澳大利亞站正賽中，塞爾吉奧-佩雷茲從第十一位發車成功拿到了第七名。埃斯特班-奧康從第十四位發車以第十名完賽。兩位車手都提升了排名並帶回寶貴的積分。佩雷茲針對科維亞特和塞恩斯完成兩次激動人心的超車，奧康也針對阿隆索實施超車，都成為比賽中的亮點。

塞爾吉奧-佩雷茲 賽后表示：「我對比賽結果感到非常高興，我認為成績不可能比這個更好了。第七名是我們所能達到的最好名次，要想得到這個結果，車隊必須做出所有正確的決定。我們的策略很正確，我們在輪胎管理方面做得很好，成功的帶回了積分。」

「我們還針對科維亞特和塞恩斯做出了兩次很棒的超車，儘管在這條賽道上超車是很困難的。而一旦我前面沒有了阻擋，我覺得我可以跑得很強悍。」

「新一代賽車駕駛起來很有趣，相比老賽車你可以更用力的去推進它。在比賽臨近結束的時候，我做出了我個人的最快圈速。我們知道我們仍需繼續提升賽車，還會有更好的表現在等待著我們。無論如何，對於我們來說揭幕戰是一個積極的開始，我們有理由為此開心。」

埃斯特班-奧康 賽后表示：「在這樣一個困難的周末之後，能夠在墨爾本取得我的首個F1錦標賽積分真是一個開心的結果。」

「整場比賽中我幾乎都在與費爾南多-阿隆索對抗，從第一圈開始我們倆就並排了。他佔得先機，讓我幾乎在整個下午都在瘋狂的追擊他。這是一場艱苦卓絕的戰鬥，因為費爾南多是一位非常強悍的車手。追近並超車是一件非常不用容易的事情。最終，我在比賽尾聲找到了一個機會，並在一號彎到實施了超越。對於我的比賽來說，那是最關鍵的一刻，讓我進入了積分區間。」

「我感到很開心，我在我的第一個比賽周末中與車隊一起學到了很多，希望今天成為我在本賽季的一個好的起點。」

揭幕戰過後，在2017F1錦標賽車手積分榜上，塞爾吉奧-佩雷茲位居第七名，埃斯特班-奧康位居第十名，在2017F1錦標賽車隊積分榜上，印度力量車隊位居第五名。下一站中國大獎賽將於兩周后的4月9日在上海舉行。

（新浪賽車/Swift）