日期:3月27日晚，亞足聯官方確認國足賽前新聞發佈會取消，發佈會原定於伊朗當地時間12：30，但這個時間與國足午餐時間衝突，並會影響國足主帥里皮和隊長鄭智休息，中國隊方面不認可發佈會時間安排。

伊朗足協原本安排中國隊在27日中午12點30分召開新聞發佈會，伊朗隊在27日1點召開新聞發佈會。但對於這個時間，中國隊方面並不能認同，原因就是這個時間剛好是中國隊的午餐時間。而中國隊的下榻賓館距離新聞發佈會所在的阿扎迪體育場至少有40分鐘的 車程，而且中國隊的下午官方訓練時間就在16點30分，如果里皮和隊長鄭智要在中午參加發佈會，就會對休息時間造成很大影響。

目前伊朗隊的賽前發佈會已經召開了，亞足聯剛剛確認國足賽前發佈會取消，據悉里皮則將在訓練開始前接受媒體採訪，但這樣一來，不知道是否會受到亞足聯的處罰。

（新體）