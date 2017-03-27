台北麒麟飯店結束8年 礁溪麒麟夏季開張中央社 (2017-03-27 18:31)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）2009年2月，位在台北市西門町、擁有30年歷史的麒麟大飯店不堪虧損結束營業。如今，礁溪麒麟大飯店預定夏季開張，改走泡湯路線，4月8日將舉行聯合徵才說明會，有逾百職缺。
礁溪麒麟大飯店說，聯合徵才說明會是4月8日上午10時至下午4時，地點在飯店一樓大廳，釋出職缺包括餐飲服務、調酒師、客務幹部、救生員、休閒中心主管等中高階職位。
礁溪麒麟大飯店距礁溪轉運站步行只要10分鐘。飯店規劃167間客房、套房、SPA水療區、兒童遊戲區及多功能宴會廳等，飯店也有俗稱「美人湯」的碳酸氫納溫泉的露天風呂、湯屋及客房設施。1060327
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