日期:3月27日，第十三屆全國運動會男子足球U20組預賽正式打響。江蘇蘇寧U20主場迎戰雲南U20，憑藉高大倫的進球，蘇寧U20以1比0戰勝對手，取得全運會預賽開門紅。

第十三屆全國運動會男子足球U20組預賽，共有17支球隊參加，分為四個小組，採取小組單循環比賽。江蘇蘇寧U20與浙江、山東、香港和雲南同分在B組。根據規則，每個小組頭名直接晉級決賽，每組第二名晉級附加賽，附加賽前三名晉級決賽，加上東道主天津隊，共八支隊伍晉級本屆全運會決賽。

此役，迎戰實力強勁的雲南隊，蘇寧U20掌控著全場比賽的節奏。第11分鐘，吳凡禁區內獲得隊友傳球，可惜沒能將皮球轟進對手大門。第14分鐘，黃紫昌中路分邊，吳雷邊路接球後傳入禁區，隊友沒有能卡住位置，皮球被對手大腳解圍。最為可惜的是第16分鐘，蘇寧U20后場將皮球大腳開往前場，高大倫獲得單刀機會，然而運氣依舊沒有眷顧蘇寧U20，高大倫的抽射被對方門將撲出。

易邊再戰，雖然蘇寧U20多次創造進球機會，不過都未能轉化為得分，直到下半場第17分鐘，蘇寧U20開出角球，禁區內一片混戰，高大倫門前將皮球捅進球門，蘇寧U20將1比0的比分保持到終場。

此外，曾多次入選國青隊的黃紫昌雖然沒能取得進球，但他在場上的表現可圈可點。尤其是在下半場進行到第26分鐘，黃紫昌在禁區外連續過人後的一記抽射，贏得了全場球迷的歡呼。值得一提的是，比賽當天有近百名蘇寧球迷來為蘇寧U20的小夥子們加油助威。

賽后，朱金星說：「全運會第一場比賽都很難踢，雲南隊不是想像中那麼弱，他們中有很多海歸球員，同時雲南隊也聘請了韓國教練，他們無論是在財力還是物力上都有很大的投入，他們想在全運會上有一個全新的突破。賽前我也跟隊員們說了，我們不懼怕任何對手，也做好了迎接一切困難的準備。這場比賽我們拿一分也可以接受，但通過隊員們的努力拚搏，球隊拿到了三分。這就是年輕球員的特點，如果是成年隊的話，他們會抓住機會轉化為進球，我們也希望通過比賽，讓年輕球員更好更快的成長起來。」

接下來，在3月29日下午3點，蘇寧U20將迎戰山東隊，而在今天上午進行的比賽中，山東隊只以1比0戰勝缺少主力的香港隊，對此，朱金星表示：「無論對手是誰，我們都會尊重對手，當然我們也會認真備戰，做好自己。」（小虎）