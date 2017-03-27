小島秀夫《死亡擱淺》泄露圖片 奧斯卡影后石頭姐艾瑪斯通或加盟！北京新浪網 (2017-03-27 18:35)
據國外網友爆料的消息，一張偷拍的泄露圖片顯示奧斯卡影后艾瑪·斯通(Emma Stone)很可能將會加盟小島秀夫的新作《死亡擱淺（Death Stranding）》。
小島秀夫喜歡電影《愛樂之城》以及女主角艾瑪·斯通的作品已經不是一個秘密了，他在推特上多次對這部電影給出了大量的讚美之詞。小島在2016年看了140部電影，心中的第一名就是《愛樂之城》。他要至少看10遍這部電影並且購買了原聲音樂，還說自己被石頭姐的眼睛石化了。
小島在去年底的一條推文中說到：「我終於見到了一位我已經喜歡了10多年的女演員，我們聊了聊並且握手了，直到回到日本前我都不打算洗手了，不過我不得不在今天我的簽名會之前洗手。事實上，這裡是夢想同時被實現和打破的『LA LA LAND』」。
此前已有不少大牌明星加盟了《死亡擱淺》，包括諾曼·瑞杜斯、麥德斯·米科爾森、吉爾莫·德爾·托羅，然而這款遊戲的玩法我們至今還無法判斷。
那麼問題來了，《死亡擱淺》能贏得奧斯卡大獎嗎？(笑)
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