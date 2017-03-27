三月份可以說是遊戲大作頻發，各遊戲大廠精心打造的遊戲，都選擇在這個月發售。當然因為遊戲的質量問題，遊戲發售之後的銷量和評價也是有高有低。那麼今天我們就來看一下本周英國遊戲銷量排行榜，看看英國玩家對對於近期發售的遊戲是如何選擇的？

本周英國遊戲銷量榜榜首由《質量效應：仙女座》獲得，《幽靈行動：荒野》排行第二，《樂高世界》排在第三。雖然銷量登頂，但是《仙女座》這樣的表現仍然只能在系列遊戲中排上第三，僅僅好於初代《質量效應》。遊戲的實體銷量方面，PS4版的佔到了55%，XBox One版佔41%，PC版只佔4%。

1.《質量效應：仙女座》

2.《幽靈行動：荒野》

3.《樂高世界》

4.《地平線：黎明時分》

5.《GTA5》

6.《塞爾達傳說：荒野之息》

7.《FIFA 17》

8.《火箭聯盟》

9.《使命召喚：無限戰爭》